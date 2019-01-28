Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат

Новости Беларуси. В Партизанском районе завершают ремонт центральной поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Партизанском районе завершают ремонт центральной поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Буквально за месяц рабочие установили новую входную группу, реконструировали холл. Попасть в здание сейчас можно со стороны автопарковки.
После ремонта приступят к установке мебели, информационных стендов и внедрению электронной очереди. В планах – создать открытую работу регистратуры, чтобы избежать барьеров в общении между работниками и пациентами.
Параллельно в поликлинике идет ремонт двух отделений для работы врачей общей практики. Здесь обновляют коридоры, напольные покрытия, устанавливают новые двери.