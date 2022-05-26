Ольга Чуприс: «Часть вопросов удалось снять до момента личного приёма»

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан продолжается. Сегодня, 26 мая, за помощью жители центрального региона обращались к заместителю главы Администрации Президента. Еще до начала личных встреч Ольга Чуприс познакомилась с проблемами минчан. Часть вопросов удалось решить заранее благодаря сотрудничеству с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Что касается организации исполнения, особенность была в том, что Администрация Президента приняла решение начать организацию исполнения обращений и работы с ними до момента начала личного приема. Благодаря взаимодействию с местными органами государственной власти часть вопросов удалось снять до момента личного приема. Что меня лично порадовало, власти Минского района реально, как говорят, в теме, они решают вопросы по мере их поступления. И те вопросы, которые ставят граждане, они касаются не столько безопасности жизни, не столько качественной жизни, сколько улучшения качества жизни.