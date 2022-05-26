Прямой эфир

Ольга Чуприс: «Часть вопросов удалось снять до момента личного приёма»

26 мая 2022 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан продолжается. Сегодня, 26 мая, за помощью жители центрального региона обращались к заместителю главы Администрации Президента. Еще до начала личных встреч Ольга Чуприс познакомилась с проблемами минчан. Часть вопросов удалось решить заранее благодаря сотрудничеству с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Чуприс: «Часть вопросов удалось снять до момента личного приёма»-1

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Что касается организации исполнения, особенность была в том, что Администрация Президента приняла решение начать организацию исполнения обращений и работы с ними до момента начала личного приема. Благодаря взаимодействию с местными органами государственной власти часть вопросов удалось снять до момента личного приема. Что меня лично порадовало, власти Минского района реально, как говорят, в теме, они решают вопросы по мере их поступления. И те вопросы, которые ставят граждане, они касаются не столько безопасности жизни, не столько качественной жизни, сколько улучшения качества жизни.  

«Учли наши пожелания». Жительница деревни Аксаковщина о встрече с замглавы Администрации Президента (тут подробности).  

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Половина – социальная сфера. На что расходуется бюджет Минска?
26 мая 2022 14:10

Половина – социальная сфера. На что расходуется бюджет Минска?

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске
26 мая 2022 13:42

150 человек и 5 этапов учений. Соревнования санитарных формирований прошли в Минске

«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?
26 мая 2022 13:36

«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?