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Половина – социальная сфера. На что расходуется бюджет Минска?

26 мая 2022 14:10
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Новости Беларуси. Расходы на социальную сферу Минска составляют половину всех затрат столичного бюджета. Это строительство новых объектов, капитальный ремонт, закупка оборудования. Сегодня все социальные проекты, которые необходимы городу, реализуются в полной мере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Половина – социальная сфера. На что расходуется бюджет Минска?-1

Самые большие планы в жилом комплексе «Минск Мир». Здесь возведут две поликлиники для взрослых и детей. Сейчас они на стадии проектирования. Одна школа уже построена, введены в эксплуатацию два детских садика, третий появится в ближайшее время. Кроме того, четверть бюджета идет на здравоохранение, при этом ковидная ситуация вызвала увеличение затрат. Поэтому в 2021 году было дополнительно выделено 180 миллионов рублей.  

# Бюджет Минска # общество # Фотофакт

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