Половина – социальная сфера. На что расходуется бюджет Минска?

Новости Беларуси. Расходы на социальную сферу Минска составляют половину всех затрат столичного бюджета. Это строительство новых объектов, капитальный ремонт, закупка оборудования. Сегодня все социальные проекты, которые необходимы городу, реализуются в полной мере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые большие планы в жилом комплексе «Минск Мир». Здесь возведут две поликлиники для взрослых и детей. Сейчас они на стадии проектирования. Одна школа уже построена, введены в эксплуатацию два детских садика, третий появится в ближайшее время. Кроме того, четверть бюджета идет на здравоохранение, при этом ковидная ситуация вызвала увеличение затрат. Поэтому в 2021 году было дополнительно выделено 180 миллионов рублей.