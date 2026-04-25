В воинские подразделения Беларуси прибыла партия современных танков

Беларусь укрепляет национальную безопасность. Речь идет о внедрении современного вооружения. В воинские подразделения прибыла партия танков Т-72БМ2. Машины модернизированы белорусскими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Также использованы современные теле-, тепловизионные приборы и динамическая защита. Кроме того, повышена автономность за счет установки специального агрегата электропитания.

Вадим Ильницкий, командир механизированной бригады:

В нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-специальную технику для выполнения задач по предназначению.

Разработку современного танка вели инженеры и конструкторы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Учли опыт применения военной техники в современных конфликтах. Это позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.