В съезде партии «Белая Русь» участвуют около 600 делегатов со всей страны

Развитие регионов – в центре внимания и активистов «Белой Руси». В Минске проходит внеочередной съезд партии. Участвуют около 600 делегатов со всех регионов страны. Они намерены принять новую программу и внести изменения в устав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый акцент – на регионах. У каждой области свой потенциал, и партийные ячейки становятся связующим звеном между государственным курсом и людьми на местах. Это будет отражено в обновленной программе, которая состоит из шести блоков. Это политическое участие, социальная и региональная политика, сильная экономика, национальная безопасность и международное сотрудничество. В основу легли приоритеты, которые определило VII Всебелорусское народное собрание.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Стратегической целью для партии «Белая Русь» является консолидация общественно-политического общества вместе с государственными органами через личность. Мы учитывали при составлении программы предложения, которые поступали нам из всех регионов нашей страны. Каждый регион – это свой потенциал, свои особенности. Безусловно, сложно составить единую программу, которая бы легла, которая бы подошла для каждого региона однозначно. Конечно, это свои особенности, но поверьте, что мы ни в коем случае не расходились в программе с государственным курсом.

Делегатам презентовали выставку «Несгибаемые. Фотолетопись подвига». Это два формата – черно-белые снимки женщин, восстанавливавших страну после Великой Отечественной войны, и цветные портреты современных тружениц. Проект будет дополняться новыми снимками. На следующей неделе выставку представят в регионах.