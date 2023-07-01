«Это действительно уникальное оборудование». Караник об открытии в Гродно нового корпуса онкодиспансера

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это действительно уникальное оборудование, которое предназначено для высокоточной лучевой терапии. Это даёт возможности туда, куда не могут добраться хирурги ввиду близости жизненно важных органов, провести лучевую терапию, причём в той дозе, когда есть шанс опухоль не только затормозить в росте, а действительно ликвидировать её. Но это только первый шаг. Оборудование смонтировано, сейчас будет процесс получения лицензии. Уже сейчас гродненские радиологи на рабочем месте обучаются в Минске. И по мере получения всех разрешительных документов минчане приедут и будут первое время работать здесь параллельно с нашими специалистами.

В Гродно открыли новый корпус онкодиспансера, там смогут оказывать помощь до 90 онкобольным в смену (здесь подробности).