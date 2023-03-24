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Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?

24 марта 2023 13:28
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Новости Беларуси. Свыше 400 уникальных экспонатов. Брест принимает самую нашумевшую выставку 2023 года. Свои двери для гостей распахнула «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регион стал финальным аккордом масштабного турне для передовых разработок белорусской науки.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-1

В копилке эмоции со всей Беларуси, тысячи километров экспонатов в пути и сотни тысяч посетителей по всей стране. Для жителей Бреста выставка стала самым ожидаемым событием марта.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-4

Жасмин Жао, представитель государственно-частной корпорации (КНР):  
Мы занимаемся поставками оборудования. Мы заинтересованы в экспорте белорусских товаров. Мы впервые на выставке. Для Китая это все интересно, потому что мы даже не думали, что так много всего производится и создается в Беларуси.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-7

Белорусам всегда есть чем гордится, и наукой в том числе. Глядя на то, что они представили нам, – это действительно большой опыт. Я считаю, это большая гордость страны, что мы реально создаем что-то крутое.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-10

Высокие и биотехнологии, достижения в агросфере и здравоохранении, и все под одной крышей. Особенность Бреста – собственная диагностическая клиника. Любой желающий сможет пройти комплексное обследование УЗИ и дерматоскопом.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-13

Руслан Лукьяновский, главный врач Брестского областного онкологического диспансера:  
Позволяет с высокой точностью определить, надо или не надо в нынешний момент удалять какое-то образование на коже. При том при всем, что рак кожи на сегодня – самое распространенное заболевание не только в Республике Беларусь, но и во всем мире.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-16

Медицинские разработки, селекция семян, высокотехнологичное дорожное оборудование, щадящие почву посевные агрегаты – в Брестской области представили большой региональный компонент выставки.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-19

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:  
Брестский регион отличается высоким научно-техническим потенциалом. Только в рамках государственной программы инновационного развития из 78 проектов реализуемых 17 проектов Брестчины. Это о чем говорит? Это говорит о том, что по итогам реализации этих проектов Брестчина прирастет высокопроизводственными технологиями.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-22

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:  
У нас сильнейший технопарк. Это самые умные люди, самые передовые, они драйверы сегодня многих движений непосредственно экономического направления.  

Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?-25

Посетить выставку «Беларусь интеллектуальная» в Бресте можно будет на протяжении трех дней (до 26 марта включительно) с 10 утра и до 7 вечера. Вход свободный.  

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# Выставка # общество # Юрий Шулейко # Татьяна Столярова # Руслан Лукьяновский # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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