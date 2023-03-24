Выставка «Беларусь интеллектуальная» в Бресте! Что о ней говорят посетители?

Новости Беларуси. Свыше 400 уникальных экспонатов. Брест принимает самую нашумевшую выставку 2023 года. Свои двери для гостей распахнула «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регион стал финальным аккордом масштабного турне для передовых разработок белорусской науки.

В копилке эмоции со всей Беларуси, тысячи километров экспонатов в пути и сотни тысяч посетителей по всей стране. Для жителей Бреста выставка стала самым ожидаемым событием марта.

Жасмин Жао, представитель государственно-частной корпорации (КНР):

Мы занимаемся поставками оборудования. Мы заинтересованы в экспорте белорусских товаров. Мы впервые на выставке. Для Китая это все интересно, потому что мы даже не думали, что так много всего производится и создается в Беларуси.

Белорусам всегда есть чем гордится, и наукой в том числе. Глядя на то, что они представили нам, – это действительно большой опыт. Я считаю, это большая гордость страны, что мы реально создаем что-то крутое.

Высокие и биотехнологии, достижения в агросфере и здравоохранении, и все под одной крышей. Особенность Бреста – собственная диагностическая клиника. Любой желающий сможет пройти комплексное обследование УЗИ и дерматоскопом.

Руслан Лукьяновский, главный врач Брестского областного онкологического диспансера:

Позволяет с высокой точностью определить, надо или не надо в нынешний момент удалять какое-то образование на коже. При том при всем, что рак кожи на сегодня – самое распространенное заболевание не только в Республике Беларусь, но и во всем мире.

Медицинские разработки, селекция семян, высокотехнологичное дорожное оборудование, щадящие почву посевные агрегаты – в Брестской области представили большой региональный компонент выставки.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Брестский регион отличается высоким научно-техническим потенциалом. Только в рамках государственной программы инновационного развития из 78 проектов реализуемых 17 проектов Брестчины. Это о чем говорит? Это говорит о том, что по итогам реализации этих проектов Брестчина прирастет высокопроизводственными технологиями.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

У нас сильнейший технопарк. Это самые умные люди, самые передовые, они драйверы сегодня многих движений непосредственно экономического направления.