В санатории «Ружанском» помогут восстановить бронхо-лёгочную систему. Вот какие процедуры для этого есть

Мы продолжаем свой рассказ о санатории «Ружанском». Недавно я переболела пневмонией, поэтому мне посоветовали пройти ряд процедур: магнитотерапию, галотерапию, гравитационную и баротерапию.
Мы продолжаем свой рассказ о санатории «Ружанском». Недавно я переболела пневмонией, поэтому мне посоветовали пройти ряд процедур: магнитотерапию, галотерапию, гравитационную и баротерапию.
Отправляюсь на свою первую процедуру в барокамеру. Этот аппарат насыщает каждую клеточку нашего организма кислородом. Я погружаюсь сюда на 40 минут.
Полет прошел успешно. Еще четыре процедуры, и буду чувствовать себя на все 100.
А сейчас я нахожусь в галокамере, или, попросту говоря, в соляной пещере. Здесь есть гималайская соль и солигорская. Микроклимат в этой комнате является гипоаллергенным, что позволяет лечить дыхательные пути без использования медицинских препаратов. Погружаемся в релакс на 30 минут.
Продолжаю лечить свою бронхо-легочную систему. Магнитотерапия. Денис, подскажите, в чем уникальность данной процедуры?
Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Магнитотурботрон – аппарат общей магниотерапии. Создает магнитное поле вокруг всего организма и позволяет нам восстанавливать бронхо-легочную систему за счет восстановления микроциркуляции и обменных процессов.
И вот моя заключительная процедура – гравитационная терапия. Меня перевернули практически вверх ногами. И меня все равно прижимает к этой кушетке. Приезжайте в «Ружа Хутар» и обязательно посетите такую процедуру. Ведь даже в молодом возрасте так важно следить за своим здоровьем.
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