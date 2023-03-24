В санатории «Ружанском» помогут восстановить бронхо-лёгочную систему. Вот какие процедуры для этого есть

Мы продолжаем свой рассказ о санатории «Ружанском». Недавно я переболела пневмонией, поэтому мне посоветовали пройти ряд процедур: магнитотерапию, галотерапию, гравитационную и баротерапию.

Отправляюсь на свою первую процедуру в барокамеру. Этот аппарат насыщает каждую клеточку нашего организма кислородом. Я погружаюсь сюда на 40 минут.

Полет прошел успешно. Еще четыре процедуры, и буду чувствовать себя на все 100.

А сейчас я нахожусь в галокамере, или, попросту говоря, в соляной пещере. Здесь есть гималайская соль и солигорская. Микроклимат в этой комнате является гипоаллергенным, что позволяет лечить дыхательные пути без использования медицинских препаратов. Погружаемся в релакс на 30 минут.

Продолжаю лечить свою бронхо-легочную систему. Магнитотерапия. Денис, подскажите, в чем уникальность данной процедуры? Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Магнитотурботрон – аппарат общей магниотерапии. Создает магнитное поле вокруг всего организма и позволяет нам восстанавливать бронхо-легочную систему за счет восстановления микроциркуляции и обменных процессов.