Общение с писателями и литературные чтения. Что Россия подготовила к Международной книжной выставке-ярмарке в Минске?

22 марта стартовала 30-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. В 2023 году Россия стала почетным гостем и участником просветительского мероприятия. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – российский литературовед и литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Ольга Бурлакова, ведущая:

Поделитесь впечатлениями. Как вам Минск? Впервые ли вы здесь?

Дмитрий Бак, литературовед, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля:

Я в Минске бываю регулярно, я люблю Минск. Это город аккуратный, чистый и напоминающий о старых, стабильных и добрых временах, когда ничего страшного не происходило ни в мире, ни в душах людей. Очень люблю здесь бывать. Очень рад, что в очередной раз я здесь по такому прекрасному поводу. Юрий Царев, ведущий:

Музей истории российской литературы имени Даля, который вы представляете, присутствует сейчас на выставке? Дмитрий Бак:

Это крупнейший музей из 400 литературных музеев России. Это не мономузей, это холдинг. В него входит 10 музеев, два выставочных центра. Это более 30 зданий в Москве и Подмосковье, Кисловодске. Это огромная организация. Да, у нас будет свое мероприятие, мы будем представлять наши издания – альбомы, каталоги к выставкам, юбилеям писателей. Чуть больше года назад мы отмечали юбилей Достоевского, который и к Беларуси имеет отношение, как мы все знаем. К 200-летию мы открыли заново отреставрированный огромный музей Достоевского в Москве. Открывал его президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это огромный двухтомный альбом, построенный на наших фондах, мы будем представлять. И еще несколько книг. Наш музей в моем лице представлен на ярмарке. Ольга Бурлакова:

Ведется ли сотрудничество с белорусскими литературными музеями? Может, есть какие-то интересные совместные проекты?

Дмитрий Бак:

Конечно. Мы сотрудничаем с белорусскими литературными музеями, в частности с Музеем истории литературы в Беларуси. Он тоже состоит из разных отделов и филиалов. У нас есть договор о сотрудничестве. Я думаю, в ближайшее время мы осуществим наш проект и пригласим представителей музея на Форум литературных музеев Российской Федерации, который проводится уже в девятый раз. Одним словом, у нас кипит жизнь. Это наши ближайшие партнеры, коллеги и друзья. Юрий Царев:

Российская литература всегда очень хорошо представлена у нас в стране. Как белорусская литература представлена в России? Насколько хорошо российский читатель может ознакомиться с белорусской литературой? Дмитрий Бак:

Я бы не сказал, что есть какие-то специальные усилия по ее продвижению. Есть мероприятия в Посольстве, в культурном центре. Я их посещаю. Но в целом на рынке… Я бы не сказал, что есть какие-то серьезные усилия, к сожалению, по продвижению современной белорусской литературы. А я имею отношение к издательскому делу, поэтому мне это более-менее видно. Есть над чем работать. Юрий Царев:

Хотелось бы, чтобы наше движение было более интенсивным, чтобы российский читатель тоже мог ознакомиться, чем живут белорусские авторы. Дмитрий Бак:

Конечно. И в переводах, и в оригинале. Поскольку разные славянские языки для меня родные, думаю, что очень здорово было бы и на белорусском языке продвигать литературу. Белорусский язык прекрасен, он понятен каждому, кто говорит по-русски.

Ольга Бурлакова:

Какие у вас ожидания от 30-й Минской международной книжной выставки-ярмарки? Ведь она особенная – юбилейная. Дмитрий Бак:

Она особенная, юбилейная. Но еще важная особенность этой выставки состоит в том, что Россия – почетный гость. Это для нас очень важно и очень приятно. У нас очень серьезная поддержка от Министерства цифрового развития России, Министерства культуры, науки и высшего образования. Приятно понимать, что две великие страны говорят друг с другом спокойно, не задумываясь ни о каких отменах культуры, как это сейчас бывает. То же самое было в Армении совсем недавно, в Индии и в Турции, где на выставке «Арт-Анкара» Россия тоже была почетным гостем. Если вернуться к Беларуси, то ожидания очень мощные, потому что у нас прекрасная делегация российских писателей. Это и прозаики, и драматурги, издатели, журналисты. Будет Михаил Ефимович Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному гуманитарному сотрудничеству. И если говорить о проектах, будут представлены три антологии белорусской литературы в переводе на русский язык. Эти антологии выпущены Объединенным гуманитарным издательством. Это антологии народов стран СНГ. У нас несколько огромных антологий. Это современная литература проза, драматургия, детская литература. Это огромные тома. Их трудно унести с собой, потому что они очень объемные. Будет прекрасный прозаик Роман Сенчин, чудесный поэт Ирина Ермакова, автор романов об истории Леонид Юзефович, известный прозаик Владислав Отрошенко. Он только что выпустил две книги. Одна включает короткие повести, а другая книга о знаменитом деле Александра Васильевича Сухово-Кобылина, великого драматурга, который то ли совершал преступления, то ли нет. Одним словом, будут дискуссии, посвященные как масштабным темам (драматургии, языку), так и творчеству отдельных писателей, которые в эти дни будут в Беларуси. Еще будет главный редактор крупнейшей у нас Литературной газеты Максим Замшев, одновременно и поэт, и прозаик. Феерические картины мы, москвичи и россияне, привезли в Минск для минских любителей литературы.

Юрий Царев:

Это очень отрадно слышать, потому что у нас очень любят современную русскую и российскую литературу. Наверняка, кроме этого, есть еще какие-то активности, мероприятия, которые подготовили в рамках этой выставки-ярмарки. Которые, наверняка, будут не только представлять литературу, но и каким-то образом работать с публикой. Дмитрий Бак:

Всегда на ярмарках очень важно найти издателя. Ярмарка имеет профессиональное измерение и публичное. Конечно, читатели должны просто получить инструкцию, что в русской литературе появилось нового. Появилась книга Ирины Ермаковой – давайте о ней поговорим. Но есть профессиональное измерение, потому что есть переводчики, есть издательство. Здесь заключаются договоры, протоколы о намерениях. Это деловое мероприятие, и такого рода мероприятий у нас будет очень много. Ольга Бурлакова:

Такие глобальные яркие мероприятия можно оценить как некое подведение итогов и в то же время точку отсчета для построения грандиознейших планов. Поделитесь с нами творческими планами.