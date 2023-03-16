Минсельхозпрод: посевную ранних зерновых можно провести за 10 дней

Новости Беларуси. Была бы погода – техническая возможность есть. Если метеорологические условия позволят, провести этой весной сев ранних зерновых и зернобобовых можно за 10 дней.

Как сообщили в Минсельхозпроде, в хозяйствах страны почти 3 000 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, а также около 2 000 зерновых сеялок. Специалисты подсчитали: этот парк машин позволит засевать около 95 тысяч гектаров за день. Технические возможности у регионов, конечно, разные. Так, Могилевская область может провести кампанию за 10 дней, а вот Минская – за пять. Всего под ранние яровые в 2023 году отводятся 650 тысяч гектаров.