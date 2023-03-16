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Минсельхозпрод: посевную ранних зерновых можно провести за 10 дней

16 марта 2023 08:11
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Новости Беларуси. Была бы погода – техническая возможность есть. Если метеорологические условия позволят, провести этой весной сев ранних зерновых и зернобобовых можно за 10 дней.

Минсельхозпрод: посевную ранних зерновых можно провести за 10 дней-1

Как сообщили в Минсельхозпроде, в хозяйствах страны почти 3 000 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, а также около 2 000 зерновых сеялок. Специалисты подсчитали: этот парк машин позволит засевать около 95 тысяч гектаров за день. Технические возможности у регионов, конечно, разные. Так, Могилевская область может провести кампанию за 10 дней, а вот Минская – за пять. Всего под ранние яровые в 2023 году отводятся 650 тысяч гектаров.

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# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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