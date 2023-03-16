«Я же самая красивая». Спросили у финалисток «Мисс Минск», почему именно они должны победить

С бала на корабль – это все про них. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Лизавета Конопелько и Диана Демкина.



Александр Меженный, ведущий:

Вы были на большом количестве мастер-классов. Расскажите, какие знания оказались самыми полезными.

Лизавета Конопелько, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Из всего множества самым полезным был мастер-класс по макияжу и прическе. Нанесение макияжа кистями, самое любимое – это прически. На самом деле все мастер-классы очень полезные. Александр Меженный:

Неправильный ответ, мне кажется. Любимый мастер-класс – там, где мы учились готовить борщ. Лизавета Конопелько:

Это мы уже умеем. Александр Меженный:

Какой ваш любимый завтрак? Лизавета Конопелько:

Наверное, блинчики. Александра Каштанова, ведущая:

Диана, какой мастер-класс вам понравился больше всего?





Диана Демкина, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Мне тоже понравился мастер-класс по макияжу и прическе, а также по дефиле. Я модель, и мне хотелось бы узнать что-то новое от других людей.

Александра Каштанова:

Наш коллега Юрий Царев присутствовал на мастер-классе по технике речи. Может, вы запомнили какие-то скороговорки? Расскажите секреты, потому что с нами он не делится никакими нюансами профессиональными. Диана Демкина:

У меня, если честно, очень плохо получалось. У меня было больше белорусской речи, чем русской, как оказалось. Александр Меженный:

У вас же в коллективе все соперницы. Или все подружки?

Лизавета Конопелько:

Мы все дружим, друг другу помогаем. Не скажу, что до поры до времени. Все понимают, что победительница будет только одна. По этой причине, скорее всего, все друг другу и помогают, чтобы где-то немножко сдружиться. Но главное же не победа, а участие. Александр Меженный:

Толерантный ответ. Но мне кажется, что это не ответ победителя. Диана Демкина:

Я подружилась с двумя девочками. В основном только с ними общаюсь. Александр Меженный:

И вы уже разделили первое, второе и третье место? Диана Демкина:

Нет. Есть девочки, которые правда помогают друг другу. Мне помогли с прической для фотосессии. У меня волосы растрепались, и девочки мне помогали.

Александра Каштанова:

Как проходит подготовка к финалу? Диана Демкина:

Очень сложно. Лизавета Конопелько:

Очень много ежедневных мероприятий, мастер-классов. По вечерам стабильно дефиле. Оно отнимает очень много сил. Все время хождение на каблуках, но оно того стоит. Александр Меженный:

С вами согласны шахтеры из Солигорска. Они действительно понимают, что это тяжелый труд. Как готовы отметить победу в конкурсе? Рассчитываете, что победа достанется именно вам?

Лизавета Конопелько:

Естественно. Александр Меженный:

Почему именно вам достанется победа? Если вы так считаете. Лизавета Конопелько:

Я же самая красивая. Диана Демкина:

Я считаю, что каждая девушка достойна победы.