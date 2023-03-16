«Я же самая красивая». Спросили у финалисток «Мисс Минск», почему именно они должны победить
С бала на корабль – это все про них. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Лизавета Конопелько и Диана Демкина.
Александр Меженный, ведущий:
Вы были на большом количестве мастер-классов. Расскажите, какие знания оказались самыми полезными.
Лизавета Конопелько, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Из всего множества самым полезным был мастер-класс по макияжу и прическе. Нанесение макияжа кистями, самое любимое – это прически. На самом деле все мастер-классы очень полезные.
Александр Меженный:
Неправильный ответ, мне кажется. Любимый мастер-класс – там, где мы учились готовить борщ.
Лизавета Конопелько:
Это мы уже умеем.
Александр Меженный:
Какой ваш любимый завтрак?
Лизавета Конопелько:
Наверное, блинчики.
Александра Каштанова, ведущая:
Диана, какой мастер-класс вам понравился больше всего?
Диана Демкина, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Мне тоже понравился мастер-класс по макияжу и прическе, а также по дефиле. Я модель, и мне хотелось бы узнать что-то новое от других людей.
Александра Каштанова:
Наш коллега Юрий Царев присутствовал на мастер-классе по технике речи. Может, вы запомнили какие-то скороговорки? Расскажите секреты, потому что с нами он не делится никакими нюансами профессиональными.
Диана Демкина:
У меня, если честно, очень плохо получалось. У меня было больше белорусской речи, чем русской, как оказалось.
Александр Меженный:
У вас же в коллективе все соперницы. Или все подружки?
Лизавета Конопелько:
Мы все дружим, друг другу помогаем. Не скажу, что до поры до времени. Все понимают, что победительница будет только одна. По этой причине, скорее всего, все друг другу и помогают, чтобы где-то немножко сдружиться. Но главное же не победа, а участие.
Александр Меженный:
Толерантный ответ. Но мне кажется, что это не ответ победителя.
Диана Демкина:
Я подружилась с двумя девочками. В основном только с ними общаюсь.
Александр Меженный:
И вы уже разделили первое, второе и третье место?
Диана Демкина:
Нет. Есть девочки, которые правда помогают друг другу. Мне помогли с прической для фотосессии. У меня волосы растрепались, и девочки мне помогали.
Александра Каштанова:
Как проходит подготовка к финалу?
Диана Демкина:
Очень сложно.
Лизавета Конопелько:
Очень много ежедневных мероприятий, мастер-классов. По вечерам стабильно дефиле. Оно отнимает очень много сил. Все время хождение на каблуках, но оно того стоит.
Александр Меженный:
С вами согласны шахтеры из Солигорска. Они действительно понимают, что это тяжелый труд. Как готовы отметить победу в конкурсе? Рассчитываете, что победа достанется именно вам?
Лизавета Конопелько:
Естественно.
Александр Меженный:
Почему именно вам достанется победа? Если вы так считаете.
Лизавета Конопелько:
Я же самая красивая.
Диана Демкина:
Я считаю, что каждая девушка достойна победы.
Александра Каштанова:
Давайте приоткроем еще один секретик. Чем вы будете удивлять жюри на сцене?
Лизавета Конопелько:
У нас не будет творческого номера, интеллектуального тоже не планируется. Поэтому, думаю, каждая девушка будет удивлять харизмой.
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