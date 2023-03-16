Сотрудники МЧС спасли 22 рыбаков, которые чуть не уплыли на льдине по Западной Двине

Новости Беларуси. В Полоцке 22 рыбака чуть не уплыли на льдине по Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели оказались в нужное время в нужном месте. Плюсовая температура не смутила любителей забросить удочку.

Льдина, на которой находились рыбаки, отошла от берега. По стечению обстоятельств, на этом участке реки сотрудники МЧС проводили учения и плановая тренировка превратилась в настоящую историю спасения. Специальным оборудованием они зацепили льдину и помогли рыбакам выбраться на берег.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Льдина уже отошла от берега и начала движение вниз по течению. Было предложено рыбакам покинуть ее, были организованы работы по перемещению рыбаков со льдины на берег. Если кто-то сегодня еще занимается рыбалкой, он должен иметь соответствующие средства спасения.