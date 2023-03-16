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Сотрудники МЧС спасли 22 рыбаков, которые чуть не уплыли на льдине по Западной Двине

16 марта 2023 08:30
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Новости Беларуси. В Полоцке 22 рыбака чуть не уплыли на льдине по Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели оказались в нужное время в нужном месте. Плюсовая температура не смутила любителей забросить удочку.

Сотрудники МЧС спасли 22 рыбаков, которые чуть не уплыли на льдине по Западной Двине-1

Льдина, на которой находились рыбаки, отошла от берега. По стечению обстоятельств, на этом участке реки сотрудники МЧС проводили учения и плановая тренировка превратилась в настоящую историю спасения. Специальным оборудованием они зацепили льдину и помогли рыбакам выбраться на берег.

Сотрудники МЧС спасли 22 рыбаков, которые чуть не уплыли на льдине по Западной Двине-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Льдина уже отошла от берега и начала движение вниз по течению. Было предложено рыбакам покинуть ее, были организованы работы по перемещению рыбаков со льдины на берег. Если кто-то сегодня еще занимается рыбалкой, он должен иметь соответствующие средства спасения.

Сотрудники МЧС спасли 22 рыбаков, которые чуть не уплыли на льдине по Западной Двине-7

Спасатели напоминают. Весенний лед очень слабый и таит большую опасность. Этой зимой на водоемах только Витебской области погибли три человека. Сейчас практически на всех реках Беларуси растет уровень воды.

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# МЧС Беларуси # общество # Сергей Мелешкин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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