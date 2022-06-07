Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?

Новости Беларуси. Выставка «Белагро» начинает работу в индустриальном парке «Великий камень». Свои лучшие белорусские и зарубежные продукты под одной крышей представят 425 компаний. Из них отечественных чуть более 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География участников обширна – Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия десятков областей России. На самом масштабном аграрном форуме на постсоветском пространстве умеют и вновь будут удивлять. К примеру, новинка – первый белорусский беспилотный трактор точно никого не оставит равнодушным. Или уникальная машина для фасовки овощей в биоразлагаемые пакеты. Экотренд с пометкой «Сделано в Беларуси».

Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:

Мы очень рады, что «Белагро-2022» уже открывается у нас сегодня, потому что «Белагро» для нас значит очень многое, так как «Белагро» приобрело формат международной выставки, сюда приезжает очень много наших клиентов из России, Казахстана. Поэтому после «Белагро» у нас происходит большое количество заключений договоров, реальных договоров с потенциальными нашими клиентами, которые приезжают, посмотрев технику, мы им показываем ее в работе, в действии. И далее происходят уже поставки. Поэтому «Белагро» мы все ждем, целый год к нему готовимся и всегда выставляем на «Белагро» наши новинки.