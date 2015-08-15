Выставка абсурдных ноу-хау открылась в Австрии

Новости Австрии. На эти изобретения сложно получить патенты, зато они украшают экспозицию музея бесполезных вещей, открытого в Австрии.

Шпильки для прогулок по горам, вилка-блендер для спагетти и тарелка со сливом для невкусной еды. Создатели выставки собрали коллекцию абсурдных ноу-хау, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От посетителей нет отбоя. Одни приходят просто подивиться, а другие за вдохновением для собственных открытий. Ведь блюдо с зеркалом посередине, чтобы порция казалась в два раза больше, может и не обманет желудок, но глаз порадует точно.