Народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с 70-летним юбилеем поздравил Александр Лукашенко

Новости России. Любимой миллионами актрисе Екатерине Васильевой – 70 лет! С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческая биография Екатерины Васильевой насчитывает множество незабываемых ролей в кино и на театральной сцене. Зрители знают ее по картинам «Бумбараш», «Вас вызывает Таймыр», «Соломенная шляпка», «Чародеи» и многим другим. Одной из лучших работ актрисы стала роль Эмилии в сказке «Обыкновенное чудо».

Между съемками – игра на сцене. Ее театральная карьера началась в 1967 году. После окончания ВГИКа Екатерина Васильева устроилась в театр имени Ермоловой. Затем были театр «Современник» и МХАТ. В Московском художественно академическом театре актриса играет уже больше 40 лет.