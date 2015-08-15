Прямой эфир

Народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с 70-летним юбилеем поздравил Александр Лукашенко

15 августа 2015 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Любимой миллионами актрисе Екатерине Васильевой – 70 лет! С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческая биография Екатерины Васильевой насчитывает множество незабываемых ролей в кино и на театральной сцене. Зрители знают ее по картинам «Бумбараш», «Вас вызывает Таймыр», «Соломенная шляпка»,  «Чародеи» и многим другим. Одной из лучших работ актрисы стала роль Эмилии в сказке «Обыкновенное чудо».

Между съемками – игра на сцене. Ее театральная карьера началась в 1967 году. После окончания ВГИКа Екатерина Васильева устроилась в театр имени Ермоловой. Затем были театр «Современник» и МХАТ. В Московском художественно академическом театре актриса играет уже больше 40 лет.

 

# общество # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Православные верующие отметили Медовый спас
15 августа 2015 12:21

Православные верующие отметили Медовый спас

Республиканский форум Белорусского союза женщин проходит 15 августа в Минске
15 августа 2015 11:33

Республиканский форум Белорусского союза женщин проходит 15 августа в Минске

Минск: вносятся изменения в работу общественного транспорта
14 августа 2015 17:54

Минск: вносятся изменения в работу общественного транспорта