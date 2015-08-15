Новости Беларуси. Православные верующие отметили Медовый спас. И неудивительно, что 14 августа духовная столица Беларуси – город Полоцк – превратился в столицу медовую. Ведь именно эта благодатная земля занимает лидирующие позиции в стране по количеству пчелосемей и хозяйств, где производят этот вкуснейший продукт.

Стартовал праздник с освещения сладкого урожая нынешнего года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Владимир Ратькович, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Полоцка:

Мед использовался издревле. Когда мы открываем Новый Завет, там очень часто упоминается о меде. Чтобы насытить человека, достаточно было вкушать мед и какую-то еще пищу. И вот это настолько важный продукт, который по сей день используется. И, слава Богу, что сейчас благодаря такому общественному резонансу этого мероприятия о меде больше узнают. Хочется пожелать чистоты душевной, телесной, здоровья с помощью Божьей.

Дарья Иванова, участковая медсестра Полоцкой центральной районной больницы:с

Мы относимся к меду хорошо, потому что он обладает антибактериальным действием. Мед используется очень хорошо при бронхитах, его назначают. Он является натуральным лекарственным средством, который можно назначать всем – от детей до стариков. Он не обладает аллергической реакцией.

Полоцк накануне напоминал улей. Словно пчелки сюда слетелись гости, чтобы насладиться нестандартным праздником. Здесь же выбирали медового царя. Работала Академия пчеловодства, где желающим могли рассказать о секретах этого древнего ремесла. Проводили мастер-классы и обучающие семинары под открытым небом. Пели сладкие, как мед, песни. И, конечно, угощали всех и каждого.

Любовь Куделя:

Наша площадка называется медохлебная. Потому что здесь и мед Зеленки, и хлебные изделия. И, кстати, из нашего меда там и прянички испекли медовые, там и яблочки запекли на меду, там и квас медовый. Мёдпункт – это как элемент этой медохлебной площадки.

Виктор Матейко, пчеловод:

Мед в сотах – очень сильный антисептик. Люди мало знают. Прополис. Так практически все, что производит пчела,– все на благо человека.

Наталья Ракова:

С чаем можно, с блинами, просто так с хлебом, с огурцом. С огурцом попробуйте, вкусно!