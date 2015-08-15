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Кейт Миддлтон и принц Уильям просят оставить их сына в покое

15 августа 2015 14:04
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Новости Великобритании. Герцог и герцогиня Кембриджские через своего пресс-секретаря обратились к средствам массовой информации с просьбой прекратить преследовать двухлетнего принца Джорджа.

Принц Уильям и его супруга обеспокоены тем, что папарацци буквально охотятся за их сыном. Поводом для написания королевской четой открытого письма журналистам послужил неприятный инцидент, произошедший в начале августа. Фотограф целый день караулил двухлетнего Джорджа, который в сопровождении няни вышел погулять на детскую площадку. Отмечается, что журналист был раскрыт, его задержала полиция.

Обращение герцога и герцогини Кембриджских ведущим британским СМИ:
Мы очень обеспокоены этим инцидентом. К сожалению, он не был единичным. Хочется сообщить журналистам, что в условиях повышенной безопасности, в которых мы находимся, нашим охранникам бывает трудно отличить сотрудников СМИ от злоумышленников. 

Пресс-секретарь королевской четы выразил надежду, что журналисты серьезно воспримут это вежливое предупреждение, и паре не потребуется подключать к урегулированию подобных вопросов своих юристов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям просят оставить их сына в покое-1


Принц Джордж с сестрой

Напомним, принц Джордж осенью 2013-го года стал самой популярной фигурой в Лондоне. Он занял первое место в рейтинге, который каждый год составляет одна из британских газет. Звание самого популярного правнук Елизаветы Второй получил за то, что приковал внимание мировых СМИ еще задолго до своего появления на свет. Подробности здесь

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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