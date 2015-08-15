Кейт Миддлтон и принц Уильям просят оставить их сына в покое

Новости Великобритании. Герцог и герцогиня Кембриджские через своего пресс-секретаря обратились к средствам массовой информации с просьбой прекратить преследовать двухлетнего принца Джорджа.



Принц Уильям и его супруга обеспокоены тем, что папарацци буквально охотятся за их сыном. Поводом для написания королевской четой открытого письма журналистам послужил неприятный инцидент, произошедший в начале августа. Фотограф целый день караулил двухлетнего Джорджа, который в сопровождении няни вышел погулять на детскую площадку. Отмечается, что журналист был раскрыт, его задержала полиция.





Обращение герцога и герцогини Кембриджских ведущим британским СМИ:

Мы очень обеспокоены этим инцидентом. К сожалению, он не был единичным. Хочется сообщить журналистам, что в условиях повышенной безопасности, в которых мы находимся, нашим охранникам бывает трудно отличить сотрудников СМИ от злоумышленников.

Пресс-секретарь королевской четы выразил надежду, что журналисты серьезно воспримут это вежливое предупреждение, и паре не потребуется подключать к урегулированию подобных вопросов своих юристов.