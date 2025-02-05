Прямой эфир

Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»

05 февраля 2025 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иллюстрации к литературным произведениям, пейзажи, натюрморты. В столице представили новую выставку «Знамя Победы».

Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»-2

Вероника Макаревич, корреспондент:
Полотно памяти развернулось в Национальном художественном музее. Культурно-патриотический проект посвящен 80-летию окончания Великой Отечественной войны. 

Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»-4

Франц Корзун, научный сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Республики Беларусь:
Автором концепции этого проекта является народный художник России Петр Стронский. Это произведения современных российских художников разных поколений, но все эти художники послевоенные. Этот проект дает возможность посмотреть, как художники, родившиеся после войны, войны не видевшие, видят ее сегодня. 

Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»-6

Представлена целая серия рисунков народного художника России Людмилы Юга, посвященная поэме Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»-8

Вдохновение художники искали и в музыке...

Франц Корзун:
Картина Александры Недзвецкой называется «Темная ночь». Очень нравится нашим зрителям. Ее даже отмечают в книге отзывов.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # Выставки

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»
05 февраля 2025 13:35

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»

Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах
05 февраля 2025 12:39

Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах

Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона
05 февраля 2025 10:42

Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона