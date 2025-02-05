Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»

Франц Корзун, научный сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Республики Беларусь:

Автором концепции этого проекта является народный художник России Петр Стронский. Это произведения современных российских художников разных поколений, но все эти художники послевоенные. Этот проект дает возможность посмотреть, как художники, родившиеся после войны, войны не видевшие, видят ее сегодня.