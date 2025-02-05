Как современные художники видят события Великой Отечественной войны? Рассказываем о выставке «Знамя Победы»

Иллюстрации к литературным произведениям, пейзажи, натюрморты. В столице представили новую выставку «Знамя Победы».
Иллюстрации к литературным произведениям, пейзажи, натюрморты. В столице представили новую выставку «Знамя Победы».
Вероника Макаревич, корреспондент:
Полотно памяти развернулось в Национальном художественном музее. Культурно-патриотический проект посвящен 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Франц Корзун, научный сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Республики Беларусь:
Автором концепции этого проекта является народный художник России Петр Стронский. Это произведения современных российских художников разных поколений, но все эти художники послевоенные. Этот проект дает возможность посмотреть, как художники, родившиеся после войны, войны не видевшие, видят ее сегодня.
Представлена целая серия рисунков народного художника России Людмилы Юга, посвященная поэме Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Вдохновение художники искали и в музыке...
Франц Корзун:
Картина Александры Недзвецкой называется «Темная ночь». Очень нравится нашим зрителям. Ее даже отмечают в книге отзывов.
Подробности в видео.