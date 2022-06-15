Высшая планка. Институт стандартизации и сертификации получил Премию Правительства за достижения в области качества

Новости Беларуси. Звание лауреата конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества присвоили 29 организациям, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации признан одним из лучших. Предприятие полвека заботится, чтобы товары были безопасными, сервис – на высоком уровне.

В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации к профессиональному олимпу шли уверенно. Безопасность, качество, конкурентоспособность – три кита, на которых в том числе при поддержке предприятия организации из различных отраслей экономики стали сильнее.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Премия Правительства, по нашему мнению, института, который, в общем-то, занимается методологией в области качества, системного менеджмента, – для нас, понятно, именно этот конкурс является высшей планкой с точки зрения предприятий реального сектора.

На базе БелГИСС работают уникальные испытательные площадки для техники и электроники. Внедрение инноваций в промышленности, сфере коммуникаций, энергетике, строительстве сегодня позволяет самим себя обеспечивать всем необходимым.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Повышение качества отечественной продукции не только способствует увеличению экспорта белорусской продукции, а также дает возможность на внутреннем рынке страны замещать импортируемые товары равноценными белорусскими. Сегодня в условиях существующих ограничительных мер как никогда огромное значение имеет импортозамещение.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Когда идет беспрецедентное давление санкций, мы понимаем: только за счет высокого качества, что непосредственно связано с конкурентоспособностью продукции, мы можем сегодня постигать другие рынки, переориентироваться на другие рынки и предлагать ту продукцию, которая востребована.

Лауреаты национального конкурса в области качества получили право три года подряд маркетировать свою продукцию знаком Премии Правительства, а также будут включены в каталог, который направляется в зарубежные представительства.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

На предприятии создана встроенная система безопасности. И сегодня мы можем проследить всю продукцию от поля до прилавка. Причем в электронном виде.

Виталий Былицкий, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Все те современные инструменты качества, которые есть, мы внедряем. Это говорит о том, что финансово-экономическое состояние на «БелАЗе» стабильно.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Образование является гарантом стабильного социального развития государства, потому что образование является основой устойчивого развития нашей страны. Надо сказать, что мы системно развиваемся. Ежегодно внедряются новшества.