«Высшая лига» математики: как студенты БГУ покорили международную олимпиаду?
Триумф белорусской интеллектуальной элиты на мировой арене. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ привезли сразу шесть золотых медалей с 33-й Международной математической олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это соревнование неофициально называют «высшей лигой» для молодых математиков. В условиях жесточайшей конкуренции наши ребята в очередной раз доказали: белорусская школа точных наук не просто держит марку, она задает тренды.
О том, как куются победы, которые завтра станут фундаментом технологического суверенитета страны, репортаж Влады Родовской.
То, что для большинства – китайская грамота, для студента БГУ Никиты Шутро – понятный математический язык. Сложнейшие олимпиадные задачи будущий программист решает с начальной школы. Способности разглядели родители. Именно они вовремя привили сыну интерес к миру цифр и строгих формул.
Никита Шутро, студент Белорусского государственного университета:
Первые достижения на олимпиадах я отношу к 7-му классу, там первый диплом был на городе, сюда поступал без экзаменов по республиканской олимпиаде. Взрослые знакомые советовали, что самая сильная математика здесь, я сюда и пошел.
Никита Шутро стал одним из шести золотых медалистов, которые завоевали высшие награды на 33-й Международной математической олимпиаде. На состязании студенты решали 10 сложнейших задач: от высшего математического анализа до аналитической геометрии и теории чисел.
Каждое задание требовало не просто расчетов, а нестандартного научного подхода. Чтобы выдержать этот интеллектуальный штурм, команда БГУ месяцами тренировала скорость мышления, доводя разбор нестандартных кейсов буквально до автоматизма.
Анна Задорожнюк, доцент кафедры фундаментальной математики и интеллектуальных систем ФПМИ БГУ:
Две недели интенсивных сборов, когда с утра им кидают набор задачек, около 10 штук. Они предположительно весь день их решают, и вечером есть разбор. Ребятам скидывают решения, они сами читают или это созвон. Руководители, которые туда едут, они тоже в ней участвуют. В качестве отбора задач и проверки задач. Олимпиады (не только эта, а в принципе) пишутся анонимно. Дети сдают листики. Происходит кодирование, и дальше руководители разбиваются, кто какую задачу хочет проверять.
Международная математическая олимпиада – это как Лига чемпионов в футболе, только для студентов и в науке. Турнир проводится ежегодно, начиная с 1994 года, и имеет репутацию самого серьезного экзамена для молодых математиков планеты. В этом году интеллектуальный ринг в Болгарии собрал около 500 участников из 48 стран мира. Белорусская сборная показала один из лучших результатов. По общему количеству золотых медалей у команды БГУ второе место. Подробности.
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