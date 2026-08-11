«Высшая лига» математики: как студенты БГУ покорили международную олимпиаду?

Триумф белорусской интеллектуальной элиты на мировой арене. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ привезли сразу шесть золотых медалей с 33-й Международной математической олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это соревнование неофициально называют «высшей лигой» для молодых математиков. В условиях жесточайшей конкуренции наши ребята в очередной раз доказали: белорусская школа точных наук не просто держит марку, она задает тренды. О том, как куются победы, которые завтра станут фундаментом технологического суверенитета страны, репортаж Влады Родовской.

То, что для большинства – китайская грамота, для студента БГУ Никиты Шутро – понятный математический язык. Сложнейшие олимпиадные задачи будущий программист решает с начальной школы. Способности разглядели родители. Именно они вовремя привили сыну интерес к миру цифр и строгих формул.

Никита Шутро, студент Белорусского государственного университета:

Первые достижения на олимпиадах я отношу к 7-му классу, там первый диплом был на городе, сюда поступал без экзаменов по республиканской олимпиаде. Взрослые знакомые советовали, что самая сильная математика здесь, я сюда и пошел. Никита Шутро стал одним из шести золотых медалистов, которые завоевали высшие награды на 33-й Международной математической олимпиаде. На состязании студенты решали 10 сложнейших задач: от высшего математического анализа до аналитической геометрии и теории чисел. Каждое задание требовало не просто расчетов, а нестандартного научного подхода. Чтобы выдержать этот интеллектуальный штурм, команда БГУ месяцами тренировала скорость мышления, доводя разбор нестандартных кейсов буквально до автоматизма.

Анна Задорожнюк, доцент кафедры фундаментальной математики и интеллектуальных систем ФПМИ БГУ:

Две недели интенсивных сборов, когда с утра им кидают набор задачек, около 10 штук. Они предположительно весь день их решают, и вечером есть разбор. Ребятам скидывают решения, они сами читают или это созвон. Руководители, которые туда едут, они тоже в ней участвуют. В качестве отбора задач и проверки задач. Олимпиады (не только эта, а в принципе) пишутся анонимно. Дети сдают листики. Происходит кодирование, и дальше руководители разбиваются, кто какую задачу хочет проверять.