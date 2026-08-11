Студенты БГУ завоевали шесть золотых медалей на Международной математической олимпиаде

Шесть золотых медалей завоевали студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ на 33-й Международной математической олимпиаде. Это одно из самых престижных состязаний в области точной науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты решали 10 сложнейших задач: от математического анализа до геометрии и теории чисел. Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем четверть века участия в олимпиаде. По общему количеству золотых медалей команда БГУ заняла второе место. Всего интеллектуальное состязание собрало около 500 участников из 48 стран.

Никита Шутро, студент Белорусского государственного университета: У нас сначала был отбор – для этого проходят три олимпиады в течение года. Последняя – самая серьезная: республиканская студенческая олимпиада, там участвовало много людей из других вузов. Подготовка у нас шла еще с июля: решали задачи, готовились. У меня по месту уже было видно, что примерно гарантирована золотая медаль, и у большинства коллег, кто со мной участвовал, тоже. Остался доволен результатом.

Сергей Чернов, старший преподаватель кафедры фундаментальной математики и интеллектуальных систем ФПМИ БГУ:

За четыре последних года мы получали одну‑две‑три золотые медали, сейчас – шесть. Это не случайный результат, это тренд, который подтверждает, что факультет прикладной математики и информатики является ведущим техническим факультетом в стране. Все наши участники, которые получили золотые медали, являлись призерами международных олимпиад среди школьников. То есть, они попали в университет уже подготовленными студентами.

Команда БГУ успешно выступает на мировой олимпиаде с 2001 года. В копилке – 103 медали: 52 золотые, 7 Гран‑при. Но главный триумф – командный. Дважды в истории олимпиады сборная БГУ становилась первой в мире в общекомандном зачете.