«Высоко ценим позицию вашей страны». Роман Головченко встретился с послом ОАЭ в Беларуси

Объединенные Арабские Эмираты готовы стать воротами для белорусских товаров для выхода на другие рынки и предоставить свою развитую инфраструктуру, а также логистические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тема сегодня, 6 октября, обсуждалась на встрече главы белорусского правительства с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Минске. Роману Головченко также передано приглашение посетить масштабную конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в Дубае. И это станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества, расширит и без того активный двусторонний диалог по укреплению стратегического партнерства и реализации крупных совместных проектов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я с удовлетворением отмечаю, что в том числе благодаря и вашему личному участию, господин посол, отношения между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами сейчас находятся в очень активной фазе. И мы наблюдаем существенный рост товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Мы высоко ценим позицию вашей страны в отношении необходимости скорейшего мирного урегулирования международных конфликтов.