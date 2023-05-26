Высокий интеллект до пожилого возраста. Как замедлить старение мозга?

Самым интересным фактом о мозге является старение. Ученые предполагают два варианта, почему человеческий мозг умирает после остановки пульса и до физической смерти. Первое: старение и смерть – часть генетики человека. Второе: старение не имеет цели, оно не заложено в нас, но является результатом клеточного старения. Еще одно последствие возрастных изменений – болезни. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Владимир Яблонский, терапевт Минского областного клинического госпиталя им. П. М. Машерова:

С возрастом очень часто страдает головной мозг, это связано с рядом причин. Одна из наиболее распространенных причин – это атеросклероз, поражение сосудов головного мозга. Наиболее ранним проявлением нарушением мозгового кровообращения являются такие симптомы, как появление тугоухости нейросенсорной, ухудшение зрения. Это связано с тем, что эти органы, особенно вестибулярный аппарат, слуховой аппарат кровоснабжается наиболее мелкими сосудами, которые страдают в первую очередь, в последующем появляются нарушения памяти.

Помимо естественных процессов старения, могут появляться тревожные признаки: люди перестают отдавать отчет своим действиям. Человек забывает себя, мир вокруг. Деменция – одна из главных причин преждевременной инвалидности пожилых людей. Вот какое определение дает медицинская энциклопедия: Деменция или приобретенное слабоумие – это прогрессирующая деградация когнитивных функций мозга: мышления, памяти, концентрации внимания, координации движений, а также эмоционально-поведенческий распад личности. Операция на головном мозге с пробуждением. Вот каких профессиональных высот достигли белорусские медики – подробности здесь. Причины разные – возрастные, травматические, токсические, инфекционные. Среди них и, пожалуй, самое известное сегодня заболевание мозга.

Болезнь Альцгеймера – это хроническое нейродегенеративное заболевание с медленным началом и значительным ухудшением с течением времени. Выражается сначала в забывчивости, трудности с концентрацией внимания. Затем возникают спутанность сознания, потеря ориентации в пространстве. Появляются раздражительность, немотивированная агрессия, нарушается речь. В 70 % случаев болезнь Альцгеймера приводит к деменции. Ученые знают точные места, которые поражает болезнь, но не могут ее предупредить. Хорошая новость заключается в том, что сегодня врачи научились выявлять патологические процессы как можно раньше.

Татьяна Докукина, главный научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Наши ученые разработали метод, который позволяет малоинвазивно, то есть по анализу крови, определить биомаркеры нейродегенерации. Биомаркеты, которые называются бетамелоид 40, 42, фосфорилированный белок и некоторые другие. Даже 2-3 из вышеназванных, особенно соотношение между ними, могут показать, насколько запущен патологический процесс. По их соотношению между собой и именно по тому, который более выражен патологический признак, мы можем понимать, какой вид деменции будет. И снова медики повторяют: все проблемы родом из детства, причем даже не нашего, а наших предков. Ведь наследственные болезни никуда не исчезают.

Сергей Дромашко, главный научный сотрудник Института генетики и цитологии, профессор Университета НАН Беларуси:

Поломки бывают двух видов – генетические, то есть те, которые наследуются от папы с мамой или произошли в момент зачатия и рождения, а также эпигенетические изменения. Это то, что на заре генетики называлось длительными модификациями, потому что эти эпигенетические изменения, они наследуются в поколениях.

Недаром наши предки при выборе пары своим детям тщательно отсматривали доступную родословную будущих родственников: нет ли в роду душевнобольных? И по возможности, брак не заключали, ведь то, что психические заболевания могут передаваться по наследству, заметили давно. Сегодня генетики подтверждают: действительно, расстройства психики с большей вероятностью могут появиться у ребенка в семье, где родственник страдал от подобного недуга. И причина этому – нарушения в строении генов: один элемент не на том месте – и все, проблем не избежать.

Ирма Моссе, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека НАН Беларуси, профессор:

Это тоже может быть мутация генов или просто неблагоприятные варианты генов. Та же шизофрения, то же биполярное расстройство, эти психические заболевания человека связаны с генами. У генов есть благоприятный вариант и неблагоприятный. Если проходит замена нуклеотида какого-то, то это может привести к тому, что не тот белок синтезируется, приводит к заболеваниям. Это может быть даже и врожденные вещи, которые потом проявляются. Болезнь Альцгеймера также стоит в ряду наследственных. Чаще всего это заболевание развивается после 65 лет. Достаточно редко болезнь начинается раньше, и здесь существенную играет роль тот самый – патологический ген.

Татьяна Докукина:

Бывают случаи семейной болезни Альцгеймера, когда бабушка, дедушка, кто-то из братьев, сестер наших пациентов болеют, бывают сложные случаи. Они тяжело протекают и более резистентны к терапии. Есть случаи, где нет генетической обусловленности или мы ее не выявили. Высокий интеллект до глубокой старости, да и сама глубокая старость – это тоже заслуга генов. Мы знаем много случаев, когда человек сохраняет ясность ума и бодрость тела до почтенного возраста. Вот примеры из той же медицины – хирург Николай Амосов работал до 89 лет, к 90-летней Алле Левушкиной записывались в очередь на операцию, а Федор Углов успешно удалял опухоли своим пациентам в 100 лет.