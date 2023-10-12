Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Ловкость рук или все же мошенничество? Ни то, ни другое. Это настоящее волшебство! Хотите научиться? Добро пожаловать в школу магии.

Фишка красная, штаны синие. Если прикоснуться к штанам, фишка превратится в синюю.

Сегодня мы в гостях у настоящего волшебника. Талантливый фокусник Владислав Диденко основы магии изучил еще в раннем детстве. А когда полностью овладел этим тонким мастерством, настало время удивлять необычными трюками окружающих.

Владислав Диденко, фокусник-иллюзионист:

Это было интересно, как хобби такое. Получилось само собой, я уже лет семь занимался фокусами, и меня знакомые пригласили на свадьбу. Я решил от себя сделать небольшой подарок и подготовить им шоу. Что смог, то и сделал. В течение 20 минут я выступал, классно получилось. Меня заметила ведущая, попросила мой контакт.

Теперь фееричные шоу артиста очень популярны. Разгадать загадки страны чудес практически невозможно, но мы попытаемся приоткрыть завесу тайны. Сперва заглянем в волшебный сундучок. Там хранится реквизит для представлений.

Чемоданов много не бывает. Здесь я храню мелкий реквизит. У фокусников обычно много колод карт.

В этой полке у меня находится ремкомплект, потому что фокусники часто изготавливают что-то сами. Клей-пистолет, коврик для резки, рулетка, изолента, проволока.

По закону физики, предметы сверху вниз падают, но это не совсем обычные фишки, потому что они могут у нас падать снизу вверх. Для детских номеров подходят яркие декорации, малыши обожают все цветное и необычное.

Это енот, который при правильном использовании может выглядеть как настоящий. Для детских шоу хорошо подходит. Дети верят, что это настоящий енот.

Платки, веер, даже есть кубик Рубика – всем известная головоломка. Есть способы, которые позволяют собрать кубик очень быстро. Взять кубик, подкинуть его за спиной – можете увидеть, что он будет полностью собираться. Наблюдая за такими фокусами, можно тщательно рассмотреть все детали. И даже проверить аксессуары на подлинность.

Тут находятся карты, монеты, зажигалка, замок. Карточные манипуляции, перемещение предметов в пространстве, исчезновения. Что же это: ловкость рук или действительно магия?

Выделяться из толпы – важное условие. У каждого артиста свой сценический образ и изюминка.

– Можете меня обучить какому-то простому фокусу?

– Берите одну карту, до конца не вытягивайте. Можете поменять свой выбор или оставим эту карту.

– Оставим.

– Запомнили ее?

– Смотря на вас, я могу сразу сказать, что это «двойка бубен».

– Как?

– Секрет очень простой. Вы тоже можете показать этот фокус, если у вас есть любая колода карт. Зритель выбирает любую карту. Секрет в этом движении. Карта будет чуть просвечиваться.

– Нужно хорошее зрение. Выступления иллюзионистов способны удивить даже самых ярых скептиков.

У вас есть монета, отлично. Мы сейчас сделаем ее уникальной. Поставьте на ней какую-нибудь подпись. Чтобы вы знали, что эта монета – единственная в мире. И с другой стороны что-нибудь еще. У меня есть кошелек, который помогает делать фокусы. Я возьму кошелечек, прикоснусь. Монета исчезает. Если я открою кошелечек, знаете, что будет внутри? Внутри будет еще кошелечек. Открываю второй кошелечек. Знаете, что будет внутри? Еще один кошелечек. Посмотрите, что нет разрезов. Открываем последний кошелечек. И знаете, что внутри?

– Монета.

– Забудьте про монету. Здесь ткань. Вытягивайте руку вперед. Посмотрите – монета с вашей подписью.