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Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку

12 октября 2023 17:05
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Ловкость рук или все же мошенничество? Ни то, ни другое. Это настоящее волшебство! Хотите научиться? Добро пожаловать в школу магии.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-4

Фишка красная, штаны синие. Если прикоснуться к штанам, фишка превратится в синюю.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-7

Сегодня мы в гостях у настоящего волшебника. Талантливый фокусник Владислав Диденко основы магии изучил еще в раннем детстве. А когда полностью овладел этим тонким мастерством, настало время удивлять необычными трюками окружающих.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-10

Владислав Диденко, фокусник-иллюзионист:
Это было интересно, как хобби такое. Получилось само собой, я уже лет семь занимался фокусами, и меня знакомые пригласили на свадьбу. Я решил от себя сделать небольшой подарок и подготовить им шоу. Что смог, то и сделал. В течение 20 минут я выступал, классно получилось. Меня заметила ведущая, попросила мой контакт.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-13

Теперь фееричные шоу артиста очень популярны. Разгадать загадки страны чудес практически невозможно, но мы попытаемся приоткрыть завесу тайны. Сперва заглянем в волшебный сундучок. Там хранится реквизит для представлений.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-16

Чемоданов много не бывает. Здесь я храню мелкий реквизит. У фокусников обычно много колод карт.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-19

В этой полке у меня находится ремкомплект, потому что фокусники часто изготавливают что-то сами. Клей-пистолет, коврик для резки, рулетка, изолента, проволока.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-22

По закону физики, предметы сверху вниз падают, но это не совсем обычные фишки, потому что они могут у нас падать снизу вверх.

Для детских номеров подходят яркие декорации, малыши обожают все цветное и необычное.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-25

Это енот, который при правильном использовании может выглядеть как настоящий. Для детских шоу хорошо подходит. Дети верят, что это настоящий енот.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-28

Платки, веер, даже есть кубик Рубика – всем известная головоломка. Есть способы, которые позволяют собрать кубик очень быстро. Взять кубик, подкинуть его за спиной – можете увидеть, что он будет полностью собираться.

Наблюдая за такими фокусами, можно тщательно рассмотреть все детали. И даже проверить аксессуары на подлинность.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-31

Тут находятся карты, монеты, зажигалка, замок.

Карточные манипуляции, перемещение предметов в пространстве, исчезновения. Что же это: ловкость рук или действительно магия?

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-34

Выделяться из толпы – важное условие. У каждого артиста свой сценический образ и изюминка.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-37

Можете меня обучить какому-то простому фокусу?
Берите одну карту, до конца не вытягивайте. Можете поменять свой выбор или оставим эту карту.
– Оставим.
– Запомнили ее?
– Смотря на вас, я могу сразу сказать, что это «двойка бубен».
– Как?
– Секрет очень простой. Вы тоже можете показать этот фокус, если у вас есть любая колода карт. Зритель выбирает любую карту. Секрет в этом движении. Карта будет чуть просвечиваться.
– Нужно хорошее зрение.

Выступления иллюзионистов способны удивить даже самых ярых скептиков.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-40

У вас есть монета, отлично. Мы сейчас сделаем ее уникальной. Поставьте на ней какую-нибудь подпись. Чтобы вы знали, что эта монета – единственная в мире. И с другой стороны что-нибудь еще. У меня есть кошелек, который помогает делать фокусы. Я возьму кошелечек, прикоснусь. Монета исчезает. Если я открою кошелечек, знаете, что будет внутри? Внутри будет еще кошелечек. Открываю второй кошелечек. Знаете, что будет внутри? Еще один кошелечек. Посмотрите, что нет разрезов. Открываем последний кошелечек. И знаете, что внутри?
– Монета.
– Забудьте про монету. Здесь ткань. Вытягивайте руку вперед. Посмотрите – монета с вашей подписью.

Карточный фокус, который сможет повторить каждый. Минский иллюзионист научил эффектному трюку-43

Его эффектные трюки и фокусы удивляют и не поддаются объяснениям. Владислав Диденко – тот самый настоящий волшебник, который по щелчку пальцев покорил город М.

# Фокусы # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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