Муковозчик: воюют ли русские с украинцами? Нет. Ни у кого и в мыслях нет победить, наклонить, уничтожить украинцев

Пытаться переписывать историю и зарабатывать на этом какие-то бонусы – это все больше про политиков – западных. Вряд ли простым полякам это по душе. Они, как, собственно, и мы, белорусы, да и те же россияне с украинцами, просто хотим жить мирно и по-человечески.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Вот скажите: русские воюют с украинцами? Я полагаю, нет. Уверен, что ни у кого и в мыслях нету победить, наклонить, уничтожить украинцев. Ну хотя бы потому, что нам всем потом вместе жить. Как и раньше. Вот нью-бандеровцев – это да. Вот с ними мы жить рядом больше не хотим и не будем. Потому как мы подзабыли было о сожженной Хатыни, о Волынской резне, обо всем том, что творит оголтелый бандеро-национализм, дай ему волю. А они взяли да и напомнили.

Хотят ли белорусы войны? Читайте здесь.

Так вот: нет. Это уже вопрос нашего выживания – русских, украинцев, белорусов. Поляки – те пусть сами решают, как им быть. И с Волынской резней. И с Кресами Всходними. Только именно что сами, а не дуды-моравецкие вместо них. И народы – уверен, что народы сумеют договориться, попросить прощения друг у друга и примириться. Потому что народы, в отличие от правителей-временщиков, отчетливо сознают: соседство – это данность, реальность никуда не денется, с этим жить.