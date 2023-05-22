Высокая пожароопасность – Минлесхоз запретил посещать леса в 78 районах Беларуси

Новости Беларуси. В 116 районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Высокая пожароопасность в четырех областях: Гомельской, Минской, Могилевской и Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта. Она обновляется в режиме реального времени, поэтому данные могут меняться в течение дня. Что касается строгих запретов, то они введены в 78 районах. Это означает, что лес там ограждается от всяческого человеческого присутствия. Нарушителям охранного режима грозит административная ответственность. Максимальный штраф – до 12 базовых величин, это 444 рубля.