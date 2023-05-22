Прямой эфир

Высокая пожароопасность – Минлесхоз запретил посещать леса в 78 районах Беларуси

22 мая 2023 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 116 районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Высокая пожароопасность в четырех областях: Гомельской, Минской, Могилевской и Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Высокая пожароопасность – Минлесхоз запретил посещать леса в 78 районах Беларуси-1

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта. Она обновляется в режиме реального времени, поэтому данные могут меняться в течение дня. Что касается строгих запретов, то они введены в 78 районах. Это означает, что лес там ограждается от всяческого человеческого присутствия. Нарушителям охранного режима грозит административная ответственность. Максимальный штраф – до 12 базовых величин, это 444 рубля.  

# Пожары # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие экзотические фрукты можно вырастить в Беларуси? Вы удивитесь, но в списке есть даже ананас
22 мая 2023 10:32

Какие экзотические фрукты можно вырастить в Беларуси? Вы удивитесь, но в списке есть даже ананас

В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов
22 мая 2023 10:31

В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Лукашенко: «Как докладывает правительство, почти нет никаких проблем». Президент принял с докладом посла в России
22 мая 2023 10:19

Лукашенко: «Как докладывает правительство, почти нет никаких проблем». Президент принял с докладом посла в России