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В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

22 мая 2023 10:31
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В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов, за исключением Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства.

В Витебском регионе ограничения действуют в 20 районах, в Могилевском, Гомельском, Минском – в 21, а в Брестском – в 16. Единственные районы без запретов – Браславский и Мядельский. 

Министерство лесного хозяйства предоставляет на сайте интерактивную карту, где можно отслеживать актуальную информацию о запретах и ограничениях на посещение лесов в режиме реального времени.
 

# Происшествия в лесу # общество

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