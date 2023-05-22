В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов, за исключением Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства.

В Витебском регионе ограничения действуют в 20 районах, в Могилевском, Гомельском, Минском – в 21, а в Брестском – в 16. Единственные районы без запретов – Браславский и Мядельский.

Министерство лесного хозяйства предоставляет на сайте интерактивную карту, где можно отслеживать актуальную информацию о запретах и ограничениях на посещение лесов в режиме реального времени.

