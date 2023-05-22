Какие экзотические фрукты можно вырастить в Беларуси? Вы удивитесь, но в списке есть даже ананас

Что посадить на грядках: кизил или инжир? В Беларуси с каждым годом набирает популярность экзотическое земледелие. Вишней или черешней белорусского дачника не удивишь, а вот кивано, киви, нектарин или абрикос – уже поинтереснее. Узнаем, нужно ли обладать какими-то тайными знаниями или достаточно иметь своих пару соток и свободного времени.

Солтан Гаджиев, старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук:

Все эти культуры у нас выращивать возможно. Уже районировали в этом году один персик «Память Лойко», у нас в республике официальный сорт, который мы можем выращивать. По абрикосам были уже давно районированы сорта «Знаходка» и «Спадчына».

Теплый климат Беларуси позволяет выращивать теплолюбивые культуры. Стоит знать, что не все растения могут переносить нашу зиму и дело здесь не в заморозках, а в нестабильной температуре. Учитывайте климатические условия в своих регионах, потому как то, что растет на Гродненщине, не факт, что приживется в Могилевских краях.

Солтан Гаджиев:

Растрескивание коры – основная проблема. Постепенно дерево погибает. В летнее время многие, видя жаркую погоду, обильно поливают дерево. Это тоже большая проблема. Абрикосы, персики – косточковые культуры если взять, та же черешня, вишня, много поливать их нельзя. Мы искусственно вредим этим деревьям. Нельзя сажать абрикосы, персики, эти культуры на сквозняки. Если у вас тяжелая почва, в низинах сажать нельзя. Низины – это весенние заморозки. Колебания температуры очень опасны для этих культур, и растение не может распускаться вовремя.

Вырастить экзотическую культуру в теплице вполне возможно. Главное – соблюдайте правила температурного и влажного режима. А также изучите каждое растение и при посадке учитывайте их особенности. В белорусских теплицах прочно обосновываются кивано, пепино, момордика, тладианта и где-то даже ананас.