Более 500 новых объектов появились на публичной кадастровой карте Беларуси. В Минске подвели итоги проекта к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальное кадастровое агентство получило около двух тысяч заявок с обновленными сведениями о памятниках Великой Отечественной войны. В акции приняли участие и коллективы организаций, и просто неравнодушные.

Светлана Горваль, заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Беларуси: Этот проект, наверное, важен тем, что любой государственный орган также, как и государственный комитет по имуществу, он сохраняет память, приумножает и передает это будущему поколению.

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища:

Было найдено несколько неучтенных захоронений. Информация, которая распределена на слое памятника Великой Отечественной войны публичной кадастровой карты. Но, наверное, самым большим достижением нашего училища, мы разъяснили: немножко неверно указанно место захоронения Героя Советского Союза Губина. Установили имена 6 неизвестных бойцов, которые захоронены вместе с ним.

В ходе всего проекта участники занимались благоустройством мемориалов. Благодаря их усилиям кадастровая карта Беларуси пополнена ценной информацией.