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В Минске у Ратуши прошёл концерт с итальянской музыкой

16 июля 2023 08:30
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Новости Беларуси. «Дружба без границ: Беларусь – Италия». Под таким девизом в Минске прошел концерт, наполненный необыкновенной атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске у Ратуши прошёл концерт с итальянской музыкой-1

Весь предыдущий вечер на сцене у Ратуши звучала популярная итальянская музыка в исполнении как гостей с Апеннинского полуострова, так и белорусских артистов. Практически два часа зрители наслаждались теплыми ритмами завораживающих мелодий. Хедлайнером вечера стал итальянский певец Рикардо Форези. На сцене вместе с ним выступали два наших гитариста и гастролирующие вместе с зарубежным исполнителем барабанщик и клавишник.

В Минске у Ратуши прошёл концерт с итальянской музыкой-4

Концерт у Ратуши еще раз продемонстрировал, что культура была и остается объединяющим началом и инструментом народной дипломатии.

# Концерт в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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