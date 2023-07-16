В Минске у Ратуши прошёл концерт с итальянской музыкой

Новости Беларуси. «Дружба без границ: Беларусь – Италия». Под таким девизом в Минске прошел концерт, наполненный необыкновенной атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь предыдущий вечер на сцене у Ратуши звучала популярная итальянская музыка в исполнении как гостей с Апеннинского полуострова, так и белорусских артистов. Практически два часа зрители наслаждались теплыми ритмами завораживающих мелодий. Хедлайнером вечера стал итальянский певец Рикардо Форези. На сцене вместе с ним выступали два наших гитариста и гастролирующие вместе с зарубежным исполнителем барабанщик и клавишник.