Дмитрий Корчик: «Мы сегодня имеем возможность гибко работать на рынках»

Новости Беларуси. Металлургия играет одну из ключевых ролей в развитии национальной экономики. Это подчеркнул Президент Беларуси в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 16 июля профессиональный праздник отмечают металлурги (читать далее).
Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»:
Проделана очень большая коллективом работа. Сегодня мы пожинаем те плоды, которые в те годы в части инвестиций, инноваций был вложен труд определенный. Мы сегодня имеем возможность гибко работать на рынках, несмотря на санкционные меры, которые коллективным Западом приняты в отношении металлопродукции, произведенной в Республике Беларусь. Мы сегодня наращиваем экспорт.
Только в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге БМЗ заключил контракты на сумму более 4,5 миллиарда российских рублей. Всего в Беларуси 1780 организаций осуществляют металлургическое производство. Их продукцию знают в 99 странах.