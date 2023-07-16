Дмитрий Корчик: «Мы сегодня имеем возможность гибко работать на рынках»

Новости Беларуси. Металлургия играет одну из ключевых ролей в развитии национальной экономики. Это подчеркнул Президент Беларуси в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»:

Проделана очень большая коллективом работа. Сегодня мы пожинаем те плоды, которые в те годы в части инвестиций, инноваций был вложен труд определенный. Мы сегодня имеем возможность гибко работать на рынках, несмотря на санкционные меры, которые коллективным Западом приняты в отношении металлопродукции, произведенной в Республике Беларусь. Мы сегодня наращиваем экспорт.