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В Беларусь доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

16 июля 2023 09:31
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Новости Беларуси. В Беларусь из России доставлен ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларусь доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца-1

Святыня для поклонения выставлена в Свято-Духовом кафедральном соборе. Божественную литургию по этому случаю возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за то, что святыня по его благословению доставлена в Беларусь. 

В Беларусь доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца-4

Великомученик Георгий является небесным покровителем не только воинства, но и земледельцев. Ковчег с мощами будет находиться в Свято-Духовом соборе несколько дней. Затем на протяжении двух месяцев он будет доставлен в каждую из белорусских епархий. 

# Мощи # общество # Фотофакт

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