В Беларусь доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

Новости Беларуси. В Беларусь из России доставлен ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня для поклонения выставлена в Свято-Духовом кафедральном соборе. Божественную литургию по этому случаю возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за то, что святыня по его благословению доставлена в Беларусь.