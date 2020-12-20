Вышли на след шакала, который не проживал в Беларуси. Какие ещё необычные звери живут в Налибокском заказнике?

Новости Беларуси. Отправимся на охоту. С 1 января в Беларуси новые правила: снижаются возрастные рамки на получение удостоверения на этот вид деятельности – с 18 до 16 лет. А вот охотиться на лося с приходом теплой зимы теперь можно будет не только весь декабрь, но и январь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Однако охота – это еще о бережном отношении к лесным обитателям. В Гродненской и Брестской областях с начала нового года запретят отстрел глухарей Майера. Кстати, в нашей стране этих птиц впервые научились выхаживать в естественных условиях в Налибокской пуще. В 2020 году на свет здесь уже появилось больше 20 птенцов.

Как ни странно, увеличение популяции благородных оленей и косуль поддерживают сами охотники. Наша съемочная группа на неделе задалась вопросом, что останавливает даже матерых егерей нажать на курок перед парой доверчивых глаз беззащитного зверька. Без драмы на охоте. Оксана Семашко отправилась в лес и задержалась там до поздней ночи.

Приходилось ли вам быть под дулом ружья? Да и вряд ли хотелось бы. Так вот, каждое четвертое животное в мире гибнет от рук человека.

Налибокский заказник – место тишины. Человек здесь не только помогает разведению местных обитателей. Капканы сами охотники расставляют лишь на тех, кто отправляется в зеленую глушь с нечистыми помыслами.

Вот такого злого врага мы подстерегли в ночном дозоре. В карауле в поле зрения нашего тепловизора оказались косули и олени.

Колхозный рапс на их совести. В ловушки с приставкой фото- нередко попадают лесные звери.

По умным приборам вышли и на след шакала, который раньше не проживал в Беларуси.

Виталий Брейво, главный лесничий Ивьевского лесхоза:

Фотоловушки используем мы в охотничьем хозяйстве, то есть для учета численности, где-то зафиксировать, какие звери проходят. Где-то даже попадались медведи, рысь.

Не так страшен охотник, как его малюют. В этих простых деревенских мужчинах разве разглядишь опасность? Они и кормят, и поят, и, если надо, станут на защиту испуганной жертвы. Делятся ланчем и с дичью. Для зверей и птиц здесь настоящий шведский стол.

Оксана Семашко, корреспондент:

Ланей, муфлонов и оленей здесь кормят зерном и сеном. Для суровых зим припасли и силос. Кроме того, по словам местных егерей, их питомцы не откажутся и от капусты, моркови и яблок.

За последние 10 лет в нашей стране число благородных оленей увеличилось практически в два раза. Под охоту, как правило, оставляют около 10 процентов.

Виталий Брейво:

Изымаем только селекционные особи, то есть с какими-то патологическими нарушениями, то есть, допустим, рога несимметричной формы или видно, что они дефектные будут, для того чтобы рождалось потомство с хорошими наследственными качествами. У нас не только в литовском, но и в Островецком лесхозе покупали, и в Беловежской пуще. Отовсюду, чтобы было не с одного места, чтобы было смешение кровей, генетическое разнообразие. Как вести себя в лесу при встрече с диким животным? Советы егеря

Зубров, к примеру, исключили из списка вымирающих видов, по их числу мы вторые в мире, в Беларуси их больше 2000. Потомство эти величественные животные приносят раз в 2-3 года. Как показала практика, зубры в Налибокскую пущу вернулись благодаря диким лошадям.

Воздух Беларуси оказался лучше для тарпановидных лошадей, чем воздух Нидерландов.

Материал наших коллег из-за рубежа с таким заголовком об этих милых иностранцах с белорусской пропиской набрал немало просмотров. Тарпаны – потомки своих вымерших предков больше 100 лет назад. Их мясо считалось лучшим и редким. У нас лошадки породы коник окрепли и стали в пять раз упитаннее.

Им полюбились не только наши луга, но и соль. Впервые попробовали здесь зерно. Такие есть только под Воложином. Их здесь называют живыми газонокосилками. Живут гаремами по 4-11 особей. Весной был настоящий бэби-бум. Появилось 40 жеребят.

Лариса Кулак, инженер-эколог заказника «Налибокский»:

Здесь они уже почти полтора года. Это наш любимец – рыжий. Единственный такой, который приехал. У него проявился в большей степени ген домашней лошади.

Благодаря ревайлдингу сюда вернулись олени, косули, жаворонки, чирок-свистунок. А вот с глухарями Майера проблема. Кстати, птица уходящего года. Глухарей у нас осталось не больше 500. Питомники Налибокского заказника единственные в стране помогают их выращивать. В сосновом лесу. Здесь, говорят, стерильнее, чем в операционной. Таким условиям позавидовал даже дикий глухарь по кличке Василий. Знатный кавалер токует и, впрочем, тоже не отказался бы от гарема.

Любовь к живописным уголкам и дикой природе можно выражать по-разному. Белорусам в пандемию предлагают охотно отправиться на фотоохоту.

Александр Лапицкий, директор заказника «Налибокский»:

В планах развития данного питомника – создать демонстрационный вольер и экологический класс, чтобы можно было проводить экскурсии как для взрослых людей, которые не видели, так и детям.