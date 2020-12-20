Как вести себя в лесу при встрече с диким животным? Советы егеря

Новости Беларуси. Сейчас отправимся на охоту. С 1 января в Беларуси новые правила: снижаются возрастные рамки на получение удостоверения на этот вид деятельности – с 18 до 16 лет. А вот охотиться на лося с приходом теплой зимы теперь можно будет не только весь декабрь, но и январь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Однако охота – это еще о бережном отношении к лесным обитателям. В Гродненской и Брестской областях с начала нового года запретят отстрел глухарей Майера. Кстати, в нашей стране этих птиц впервые научились выхаживать в естественных условиях в Налибокской пуще. В 2020 году на свет здесь уже появилось больше 20 птенцов.

Оксана Семашко, корреспондент:

Не страшно ли смотреть в глаза хищнику?

Михаил Пархоменко, егерь Ивьевского лесхоза:

Нет, никогда. Не страшно. Самый страшный хищник в лесу один – это человек.





Михаил с 3-го класса ходил к отцу на работу подкармливать лесных жителей, и вот уже 20 лет сам егерь. Теперь каждого своего зверя знает в лицо. Оберегает от браконьеров. И наоборот. Здесь, как говорится, кто кого съест.





– Как вести себя, если увидел медведя? Некоторые говорят, что вообще нужно неподвижно себя вести.

– Это неправда. Не надо никогда бояться. Особенно к зверю никогда не нужно отворачиваться спиной. Всегда смотреть ему в глаза.





– А еще такие бывают случаи, когда пошел с напарником на охоту и несчастный случай произошел. Как избежать?

– У нас это строго. Сразу утром здесь возле домика проводится строгий инструктаж. Прежде чем стать охотником, он обязан знать закон «Об оружии», первое, и правила безопасности охоты. Каждый охотник должен знать, обязан даже.