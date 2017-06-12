«Высаживаются и захватывают площадку»: активная фаза тактического учения «Славянское братство-2017» начинается 12 июня

Новости Беларуси. 12 июня начинается активная фаза совместного белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство-2017». На полигонах под Брестом сконцентрированы более 800 военнослужащих и сотня единиц техники. Спецназовцы уже провели ночное десантирование и совершили прыжки с парашютами с самолета Ил-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Карпинчик, командир десантно-штурмового взвода (Беларусь):

276 парашютистов. Они высаживаются и захватывают площадку для дальнейших действий. По плану учений еще у нас будет ряд непосредственно высадки парашютного десанта как ночью, так и совершение парашютных прыжков на воду.

Также голубые береты отрабатывают сложные элементы преодоления водных преград на броневиках. Активная фаза учений продлится два дня.