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Как и где запретить курить: общественное обсуждение нового антитабачного закона завершается в Беларуси

12 июня 2017 06:08
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Новости Беларуси. В Беларуси завершится общественное обсуждение нового антитабачного закона. Проект документа последний день – в открытом доступе на популярном правовом форуме. Комментарии теперь проанализируют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и где запретить курить: общественное обсуждение нового антитабачного закона завершается в Беларуси-1

Среди предложений интернет-пользователей – введение запрета на курение на балконах жилых домов и в большинстве общественных мест. Советуют и бороться с любителями дыма рублем. Отдельная полемика развернулась вокруг так называемых электронных сигарет. Приравнять их к обычным – эта тема звучала уже не раз.

# общество # Курение в Беларуси

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