Как и где запретить курить: общественное обсуждение нового антитабачного закона завершается в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси завершится общественное обсуждение нового антитабачного закона. Проект документа последний день – в открытом доступе на популярном правовом форуме. Комментарии теперь проанализируют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложений интернет-пользователей – введение запрета на курение на балконах жилых домов и в большинстве общественных мест. Советуют и бороться с любителями дыма рублем. Отдельная полемика развернулась вокруг так называемых электронных сигарет. Приравнять их к обычным – эта тема звучала уже не раз.