«Это сродни написанию стихов»: публичный благотворительный сеанс вязания прошел в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле любительницы спиц и крючков впервые провели массовый публичный сеанс вязания. Таким образом десятки гомельчанок решили отметить всемирный день вязания. Изначально провести его планировалось на ступенях областной библиотеки, но проливной дождь заставил рукодельниц перебраться на диваны читального зала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шемет, участница проекта: Очень уютно, интересно. Такая атмосфера получилась творческая. Я смотрела на маму, на бабушку, которые вяжут. Это очень интересно и увлекательно наблюдать за человеком. Потому что если полностью погружаешься в это, то это сродни сочинению стихов, прозы.

Анастасия Короткевич, организатор акции:

Две изюминки в вязании на публике. Первое – это общение, которого сегодня очень не хватает людям (и молодым, и людям зрелого возраста). А второе – это возможность поделиться опытом.

Традиционно такие акции на публике носят благотворительный характер. Из связанных в Гомеле фрагментов создадут один большой плед дружбы, который решено преподнести в дар областной библиотеке.