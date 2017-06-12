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Централизованное тестирование началось в Беларуси: 12 июня абитуриенты сдают белорусский язык

12 июня 2017 06:13
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Новости Беларуси. 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование. Абитуриенты проверят знания по белорусскому языку. Всего в списке 11 учебных дисциплин. Испытания продлятся по 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Централизованное тестирование началось в Беларуси: 12 июня абитуриенты сдают белорусский язык-1

По новым правилам абитуриентам разрешено сдавать четыре предмета, а не три, как было ранее. Самыми популярными из них стали русский язык и математика. Всего для прохождения централизованного тестирования зарегистрировалось более 90 тысяч человек. Для тех кто по уважительным причинам не сможет пройти экзамен в основной день, определены резервные.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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