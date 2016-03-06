Новости Беларуси. Первый профсоюз ремесленников создан в Брестской области. Он объединил представителей самых различных творческих направлений. Возрождение забытых промыслов и развитие национального искусства, продвижение сувенирной продукции на зарубежные рынки.

Ткачество и соломоплетение, гончарное дело и бондарство. У каждого из десятка исконно белорусских ремесел свои, особые традиции и история. Намного больше общего и злободневного у самих ремесленников – от приобретения дешевого сырья до организация экспозиции и продаж. Еще не так давно эти насущные вопросы мастера на все руки решали в одиночку.

Жан Васько, председатель профсоюза ремесленников:

Назрел такой вопрос, когда нужно действительно объединиться, чтобы друг другу помогать. Потому что это и совместные поездки, и совместные выставки. Одному человеку, ремесленнику, это очень тяжело сделать. Кто-то должен это организовать и помочь ему с этими вопросами.

Идея создания профсоюза ремесленников назрела уже давно. Только в 2015 году ряды народных умельцев пополнили больше 17 тысяч белорусов. Причем самых разных творческих направлений. В первые же месяцы работы объединения восстановлены редкие и забытые технологии создания тканных ваз и вышивки по глине. Сделать из них и не только национальные бренды – одна из главных задач профсоюза.

Наталья Братенкова, член профсоюза ремесленников:

У нас от древних, таких, как гончарство, бондарство, кузнечество до современных – скрабукинг, пэчворк, бисероплетение, деревья из бисера.

Сегодня количество единомышленников среди людей с золотыми руками растет с каждым днем. Для супругов Валерии и Марины Марчук ремесло – дело семейное. Пока глава семьи занят в гончарной мастерской, супруга мастерит вытинанки. То, что ремесленный союз – дело полезное, поняли сразу – в нем очевидна как творческая, так и экономическая выгода.

Валерий Марчук, ремесленник:

Ремесленникам надо выживать, и ремесло сейчас – такой вид деятельности, который требует помощи извне. Если раньше он сам по себе выживал и был основой жизни, то теперь немножко поменялись условия.

Марина Марчук, ремесленник:

Невозможно развиваться в замкнутом пространстве. Будь человек одарен чрезмерно, но ему всегда не хватает знаний определенных. И вот когда люди имеют возможность меняться знаниями, умениями, это очень полезно для развития всех видов ремесел.

Благодаря созданному в Бресте профсоюзу белорусских сувениров ручной работы станет больше на прилавках не только ближнего, но и дальнего зарубежья. С предложением о сотрудничестве на наших умельцев уже вышли из Франции и Японии. В планах организации также создание постоянно действующей выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.