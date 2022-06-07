Выращивают растения и продают. Школьники Дзержинского района победили на фестивале ученических бизнес-компаний
Новости Беларуси. Ребята из Негорельской средней школы вернулись с дипломами с областного фестиваля ученических бизнес-компаний. Номинация «Экология и бизнес». Ярмарка-фестиваль прошел на базе Минского областного института развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Идея создать ученическую кампанию в школе возникла еще 2016 году. Действовала она изначально на базе трудового лагеря. После увлечение переросло в работу. Принцип прост – юные предприниматели самостоятельно выращивают растения, цветы, плодовые кустарники, а далее – продают. Часть заработанных денег направляют в оборот на закупку материала. В бизнес-компании у ребят даже распределены обязанности и должности.
Александр Яковлев, ученик Негорельской средней школы № 1:
Проверяю доходность, можно сказать, также прибыль. Я буду поступать в экономический университет. Наша компания помогла в практике.
Полина Дашкевич, ученица Негорельской средней школы № 1:
Мы все в одной группе. У нас дружная компания. Мы всегда общаемся, сговариваемся, когда мы будем работать. Когда у нас какое-то важное мероприятие, мы подготавливаемся.
Ольга Полтасова, ученица Негорельской средней школы № 1:
Всему научим, поможем, мы берем совершенно простых детей. Они хотят, мы им предлагаем. Есть желание – значит, в дальнейшем будет развитие.
Анна Титова, учитель Негорельской средней школы № 1:
Набираем мы деток с 8-го по 10-й классы. В компанию может прийти любой желающий. Каждый год, когда наши выпускники покидают компанию, потому что поступают в высшие учебные заведения, мы начинаем набирать 8-й класс. У нас есть отдел менеджмента, который занимается рекламой. Она ходит по классам 8-классников и предлагает прийти попробовать себя.
В бизнес-компании сейчас трудится 15 ребят. Это как девушки, так и юноши. Занимаются не только цветами, но и изготовлением сувенирной продукции. Сейчас подрастающие бизнесмены готовятся к участию в ярмарке. Она пройдет 3 июля в Дзержинске.