Прямой эфир

«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны

07 июня 2022 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете говорили о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны-1

Прокурор Ленинского района встретился со студентами из Китайской Народной Республики, вместе вспоминали историю сожженных деревень. Эксперты поделились информацией по расследованию фактов геноцида, архивными данными, а также опросами очевидцев. Обсуждали вопросы сохранения исторической правды. Диалог получился продуктивным и информативным.

«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны-4

Алексей Сегалович, председатель Ленинской организации РОО «Белая Русь»:
Самое важное – донести нашу точку зрения нашим китайским друзьям. Это студенческая аудитория, и ребята, конечно же, после этой встречи расскажут своим друзьям, а может, привезут эту информацию в Китай. Расскажут, что у нас за год такой, исторической памяти. Мы говорим о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это страшные страницы нашей истории, мы обязаны сегодня донести правду до всего мира.

«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны-7

Такие диалоговые площадки проходят с начала месяца. В ближайшее время ожидается встреча с сотрудниками учреждений здравоохранения, членами военно-патриотического клуба «Гранит», трудовыми коллективами столичных предприятий.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Сегалович # Дмитрий Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?
07 июня 2022 14:01

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?

Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм
07 июня 2022 13:42

Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм

Игорь Брыло на открытии «Белагро»: желающих предприятий было гораздо больше, нежели места
07 июня 2022 13:34

Игорь Брыло на открытии «Белагро»: желающих предприятий было гораздо больше, нежели места