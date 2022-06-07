«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны

Алексей Сегалович, председатель Ленинской организации РОО «Белая Русь»:

Самое важное – донести нашу точку зрения нашим китайским друзьям. Это студенческая аудитория, и ребята, конечно же, после этой встречи расскажут своим друзьям, а может, привезут эту информацию в Китай. Расскажут, что у нас за год такой, исторической памяти. Мы говорим о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это страшные страницы нашей истории, мы обязаны сегодня донести правду до всего мира.