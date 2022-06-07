«Страшные страницы истории». Китайским студентам рассказали о геноциде белорусов в годы войны

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете говорили о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете говорили о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прокурор Ленинского района встретился со студентами из Китайской Народной Республики, вместе вспоминали историю сожженных деревень. Эксперты поделились информацией по расследованию фактов геноцида, архивными данными, а также опросами очевидцев. Обсуждали вопросы сохранения исторической правды. Диалог получился продуктивным и информативным.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской организации РОО «Белая Русь»:
Самое важное – донести нашу точку зрения нашим китайским друзьям. Это студенческая аудитория, и ребята, конечно же, после этой встречи расскажут своим друзьям, а может, привезут эту информацию в Китай. Расскажут, что у нас за год такой, исторической памяти. Мы говорим о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это страшные страницы нашей истории, мы обязаны сегодня донести правду до всего мира.
Такие диалоговые площадки проходят с начала месяца. В ближайшее время ожидается встреча с сотрудниками учреждений здравоохранения, членами военно-патриотического клуба «Гранит», трудовыми коллективами столичных предприятий.