Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм

Новости Беларуси. В Минской области набирает популярность экологическое направление туризма. Все больше людей предпочитают отдых на природе. Вырос спрос на кемпинги. Их в области около 20. Также туристов готовы принять более восьмисот агроусадеб, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Алла Нижник, хозяйка агроусадьбы:

Мы работаем уже 20 лет. В этом году у нас маленький юбилей. За это время у нас были гости из Германии, Польши, самые запоминающиеся – из Японии.