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Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм

07 июня 2022 13:42
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Новости Беларуси. В Минской области набирает популярность экологическое направление туризма. Все больше людей предпочитают отдых на природе. Вырос спрос на кемпинги. Их в области около 20. Также туристов готовы принять более восьмисот агроусадеб, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.  

Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм-1

Алла Нижник, хозяйка агроусадьбы:  
Мы работаем уже 20 лет. В этом году у нас маленький юбилей. За это время у нас были гости из Германии, Польши, самые запоминающиеся – из Японии.  

Агроусадьбы и кемпинги. В Минской области набирает популярность экотуризм-4

Для любителей активного отдыха в парке создали много локаций. Например, веревочный городок. Лестницы, мостики и канаты. Здесь можно получить дозу адреналина среди размеренного природного отдыха.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Туризм # общество # Алла Нижник # Андрей Нижник # Юлия Пидгурная # Василий Пуловский # Наталья Проненко # Анна Скорая # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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