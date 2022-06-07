«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?

Новости Беларуси. Чеканный шаг и звуки автоматной очереди. Брестские десантники погружают школьников в армейский быт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один день лета превращают в мастер-класс от одного из лучших подразделений страны. Передовые единицы белорусского вооружения и полный доступ к части – те, кому еще нет 18, увидят службу изнутри. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кирилл Сердюк:

Одиночный выстрел, он стреляет 40 пулей в минуту. А есть еще лента, которая стреляет 100 пулей в минуту. Я сейчас могу показать составные его.

11-летний Кирилл Сердюк до этого момента рассматривал оружие только на картинках. Шаг за шагом изучает устройство и через минуту может уже все рассказать об образце. Прадед и прапрадед мальчика воевали в годы войны, поэтому с особым трепетом он относится к погонам. Уверен: в армии учат мужественности и смелости.

Кирилл Сердюк:

Вот я, честно, даже не понимаю, почему некоторые подростки, даже многие, я бы сказал, не хотят служить в армии. Это очень интересно. Мне нравится.

Настройка радиосвязи, разные образцы вооружения – от автоматов до вездеходных бронетранспортеров, места размещения военнослужащих – стоп-сигналов для детей в этот день не существует. «Кайман», «Волот», «Дракон» – вся техника реальная.

Михаил Черкас:

Тут рассказали про разные машины, автоматы. Как разбирать, собирать, научили заполнять магазин патронный. Тут интересно. Хотелось бы еще сюда с кем-нибудь съездить, с друзьями, возможно.

Иван Жданов:

Сейчас, думаю, очень большое развитие в армии пошло, надо, чтобы больше людей интересовались армией. Ходить туда и учиться всему. Служить парню надо, чтобы защищать свою Родину, чтобы если враги нападут, ты был тут как тут и умел защитить себя, свою семью, а уже потом остальных людей.

Для малышей это новый мир сильных мужчин в форме, о котором они знают из кинофильмов. Для старшеклассников – уже завтрашняя реальность.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Лето с пользой. Погрузиться на целый день в армейский быт – это один из редких моментов, когда двери самого элитного подразделения страны оказываются открытыми для тех, кому меньше 18.

Для полного понимания – знакомство с бытом солдат. Сколько спят, что едят и где хранят свои парашюты? Шанс увидеть все, что остается за кадром, есть не только у школьников из Бреста, но и других районов и даже областей.

Анна Чаканова:

Хорошо, классно. И я благодарю, что мы провели такую классную экскурсию.