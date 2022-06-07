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«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?

07 июня 2022 14:01
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Новости Беларуси. Чеканный шаг и звуки автоматной очереди. Брестские десантники погружают школьников в армейский быт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один день лета превращают в мастер-класс от одного из лучших подразделений страны. Передовые единицы белорусского вооружения и полный доступ к части – те, кому еще нет 18, увидят службу изнутри.  

Репортаж Кристины Протосовицкой.   

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-1

Кирилл Сердюк:  
Одиночный выстрел, он стреляет 40 пулей в минуту. А есть еще лента, которая стреляет 100 пулей в минуту. Я сейчас могу показать составные его.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-4

11-летний Кирилл Сердюк до этого момента рассматривал оружие только на картинках. Шаг за шагом изучает устройство и через минуту может уже все рассказать об образце. Прадед и прапрадед мальчика воевали в годы войны, поэтому с особым трепетом он относится к погонам. Уверен: в армии учат мужественности и смелости.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-7

Кирилл Сердюк:  
Вот я, честно, даже не понимаю, почему некоторые подростки, даже многие, я бы сказал, не хотят служить в армии. Это очень интересно. Мне нравится.   

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-10

Настройка радиосвязи, разные образцы вооружения – от автоматов до вездеходных бронетранспортеров, места размещения военнослужащих – стоп-сигналов для детей в этот день не существует. «Кайман», «Волот», «Дракон» – вся техника реальная.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-13

Михаил Черкас:  
Тут рассказали про разные машины, автоматы. Как разбирать, собирать, научили заполнять магазин патронный. Тут интересно. Хотелось бы еще сюда с кем-нибудь съездить, с друзьями, возможно.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-16

Иван Жданов:  
Сейчас, думаю, очень большое развитие в армии пошло, надо, чтобы больше людей интересовались армией. Ходить туда и учиться всему. Служить парню надо, чтобы защищать свою Родину, чтобы если враги нападут, ты был тут как тут и умел защитить себя, свою семью, а уже потом остальных людей.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-19

Для малышей это новый мир сильных мужчин в форме, о котором они знают из кинофильмов. Для старшеклассников – уже завтрашняя реальность.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Лето с пользой. Погрузиться на целый день в армейский быт – это один из редких моментов, когда двери самого элитного подразделения страны оказываются открытыми для тех, кому меньше 18.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-25

Для полного понимания – знакомство с бытом солдат. Сколько спят, что едят и где хранят свои парашюты? Шанс увидеть все, что остается за кадром, есть не только у школьников из Бреста, но и других районов и даже областей.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-28

Анна Чаканова:  
Хорошо, классно. И я благодарю, что мы провели такую классную экскурсию.  

«Хотелось бы ещё сюда». Лагерь для школьников открыли брестские десантники. Что говорят дети про армию и службу?-31

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:  
Для нас это важно, чтобы детишки понимали, что здесь интересно. В будущем надо стремиться, чтобы мальчики отслужили в армии, а девочки гордились, что их мальчики служат. Это очень важно. Мы обязательно показываем нашу технику. У нас на вооружении стоит суперсовременное вооружение. Стараемся показывать именно белорусского производства, у нас очень много образцов именно белорусского, отечественного производства, которые себя очень прекрасно зарекомендовали.  

Внимания военных хватит на всех, за это время дети пройдут также огневую и медицинскую подготовку. Но прежде – уважение старших и духовно-нравственное воспитание. В лагере примут сразу несколько тысяч школьников.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кристина Протосовицкая # Кирилл Сердюк # Михаил Черкас # Иван Жданов # Анна Чаканова # Сергей Суховило # Фотофакт

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