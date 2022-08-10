Выпустили 12 тысяч специалистов. Рассказываем о Молодечненском торгово-экономическом колледже Белкоопсоюза

1 сентября 1959 года в здании Молодечненского облпотребсоюза начал свою деятельность Молодечненский кооперативный техникум. На дневное отделение поступили 150 человек, на заочное – 240. В техникуме готовили будущих бухгалтеров, экономистов, статистов. Сегодня для качественной подготовки кадров в колледже созданы все условия. Учащимся предоставлены 30 просторных и уютных учебных кабинетов, 8 компьютерных классов, учебно-вычислительный центр, лаборатория торгового оборудования, учебный магазин. В распоряжении учащихся библиотека, читальный и актовые залы, два спортивных зала, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, одно общежитие.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Потребительская кооперация Республики Беларусь – это многоотраслевая структура, деятельность которой обеспечивает 40-тысячный коллектив кооператоров. Для нас всегда актуальной остается задача обновления кадров, организации системы и вливания новых молодых специалистов в ряды кооператоров, с чем уже успешно на протяжении более 60 лет справляется образовательный кластер потребительской кооперации. Основная задача преподавателей колледжа – подготовка конкурентоспособного, отвечающего потребностям рынка специалиста. А это возможно только с помощью использования в образовательном процессе инновационных технологий. Большое внимание уделяется практическому обучению учащихся. Производственное обучение является важнейшей составной частью учебного процесса и имеет большое значение в подготовке востребованного специалиста как для системы потребительской кооперации, так и для организаций других форм собственности.

Татьяна Грабовская:

За последние пять лет нашими учреждениями выпущено порядка 12 тысяч молодых специалистов. Из них около 2 500 ушли работать в организации системы потребительской кооперации. Мы постоянно занимаемся мониторингом вопроса закрепляемости молодых специалистов в организациях системы. На сегодня закрепляемость составляет порядка 80 %. Во время практики учащиеся закрепляют пройденный материал по изучаемым дисциплинам, отрабатывают приобретенные навыки по избранной специальности. Например, те, кто обучается по специальности «Программное обеспечение информационных технологий», проходят практику на получение рабочей профессии – оператор ПВМ. Учащимся, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство государственного образца о присвоении рабочей профессии.

Татьяна Грабовская:

Очень серьезное внимание мы уделяем и экспорту образовательных услуг. За последние 2,5 года объем составляет порядка 613 тысяч долларов США. Сегодня в наших учреждениях образования обучаются студенты и учащиеся из более чем 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Конечно, реализуя все основные задачи образовательного характера, естественно, мы ставим во главу угла воспитание настоящего гражданина и патриота своей страны.