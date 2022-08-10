ГУВД: за причинение вреда городскому имуществу – ответственность и стократное возмещение ущерба

Так, к примеру, суд Советского района Минска обязал мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло на остановке общественного транспорта, возместить ущерб, причиненный городскому имуществу.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники милиции напоминают о том, что за порчу городского имущества (повреждение, нанесение граффити, иных рисунков на фасады зданий, остановки и иные объекты, расположенные в общественных местах, разрисовка баннеров и так далее) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственности, а также обязанность возместить причиненный ущерб в стократном размере.