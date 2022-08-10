Прямой эфир

ГУВД: за причинение вреда городскому имуществу – ответственность и стократное возмещение ущерба

10 августа 2022 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За причинение вреда городскому имуществу – ответственность и стократное возмещение ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к примеру, суд Советского района Минска обязал мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло на остановке общественного транспорта, возместить ущерб, причиненный городскому имуществу.

ГУВД: за причинение вреда городскому имуществу – ответственность и стократное возмещение ущерба-1

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции напоминают о том, что за порчу городского имущества (повреждение, нанесение граффити, иных рисунков на фасады зданий, остановки и иные объекты, расположенные в общественных местах, разрисовка баннеров и так далее) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственности, а также обязанность возместить причиненный ущерб в стократном размере.

ГУВД: за причинение вреда городскому имуществу – ответственность и стократное возмещение ущерба-4

Добавим, что большинство сообщений о порче городского имущества в милицию поступает от неравнодушных граждан.

# Милиция Беларуси # общество # Наталья Ганусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна в Ельске
10 августа 2022 06:20

Водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна в Ельске

Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях?
10 августа 2022 06:17

Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях?

Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности
09 августа 2022 22:14

Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности