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Минобороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска

10 августа 2022 06:37
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Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это второй этап комплексной проверки.

Комиссия Генштаба оценит эффективность работы должностных лиц Мингорисполкома и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. Кроме того, из запаса на военные сборы планируют призвать более 300 военнообязанных.

Минобороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска-1

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Данное мероприятие является завершающим этапом проверки сил средств территориальной обороны нашей столицы. Военнослужащие, которые придут на комплектование территориальных войск, повысят свои навыки владения оружием, знания своих функциональных обязанностей, а также выполнят практические задачи по охране важных объектов нашей столицы.

Минобороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска-4

Завершится мероприятие командно-штабным учением. Добавим, что первый этап проверки прошел еще зимой.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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