Минобороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска
Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это второй этап комплексной проверки.
Комиссия Генштаба оценит эффективность работы должностных лиц Мингорисполкома и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. Кроме того, из запаса на военные сборы планируют призвать более 300 военнообязанных.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Данное мероприятие является завершающим этапом проверки сил средств территориальной обороны нашей столицы. Военнослужащие, которые придут на комплектование территориальных войск, повысят свои навыки владения оружием, знания своих функциональных обязанностей, а также выполнят практические задачи по охране важных объектов нашей столицы.
Завершится мероприятие командно-штабным учением. Добавим, что первый этап проверки прошел еще зимой.