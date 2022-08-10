Минобороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси начало проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это второй этап комплексной проверки.

Комиссия Генштаба оценит эффективность работы должностных лиц Мингорисполкома и трех районных администраций по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. Кроме того, из запаса на военные сборы планируют призвать более 300 военнообязанных.