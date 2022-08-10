Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход

Новости Беларуси. Могилевские лифтостроители покоряют небоскребы. На предприятии завершились испытания лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая установка в полтора раза быстрее своих предшественников.

Разработчики уверены, что по качеству и функциям она не уступает мировым аналогам. Первенец скоростной линейки увеличил не только скорость, но и высоту – с 75 до 130 метров. Его вместимость – 13 человек.

Могилевские конструкторы также добились высокой плавности хода, снижения шума в кабине. Новые технические решения позволили предприятию занять новые ниши на рынке.