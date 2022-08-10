Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход
Новости Беларуси. Могилевские лифтостроители покоряют небоскребы. На предприятии завершились испытания лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая установка в полтора раза быстрее своих предшественников.
Разработчики уверены, что по качеству и функциям она не уступает мировым аналогам. Первенец скоростной линейки увеличил не только скорость, но и высоту – с 75 до 130 метров. Его вместимость – 13 человек.
Могилевские конструкторы также добились высокой плавности хода, снижения шума в кабине. Новые технические решения позволили предприятию занять новые ниши на рынке.
Максим Соболев, директор научно-технического центра предприятия по производству лифтов:
Первый его образец смонтирован в испытательном центре «Могилевлифтмаш». И на сегодняшний день проведены все необходимые испытания. Получены положительные протоколы. В сентябре мы планируем провести сертификацию.
Андрей Поляков, начальник управления по продажам предприятия по производству лифтов:
Это дополнительные объемы производства, это дополнительные поставки, расширение рынков сбыта. Для предприятия здесь одни только плюсы. Также это создание дополнительных рабочих мест.
Сегодня могилевское предприятие является лидером по производству лифтов на территории СНГ.