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Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход

10 августа 2022 06:47
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Новости Беларуси. Могилевские лифтостроители покоряют небоскребы. На предприятии завершились испытания лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая установка в полтора раза быстрее своих предшественников.

Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход-1

Разработчики уверены, что по качеству и функциям она не уступает мировым аналогам. Первенец скоростной линейки увеличил не только скорость, но и высоту – с 75 до 130 метров. Его вместимость – 13 человек.

Могилевские конструкторы также добились высокой плавности хода, снижения шума в кабине. Новые технические решения позволили предприятию занять новые ниши на рынке.

Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход-4

Максим Соболев, директор научно-технического центра предприятия по производству лифтов:
Первый его образец смонтирован в испытательном центре «Могилевлифтмаш». И на сегодняшний день проведены все необходимые испытания. Получены положительные протоколы. В сентябре мы планируем провести сертификацию.

Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход-7

Андрей Поляков, начальник управления по продажам предприятия по производству лифтов:
Это дополнительные объемы производства, это дополнительные поставки, расширение рынков сбыта. Для предприятия здесь одни только плюсы. Также это создание дополнительных рабочих мест.

Испытания скоростных лифтов завершили в Могилёве. Они в полтора раза быстрее и имеют более комфортный ход-10

Сегодня могилевское предприятие является лидером по производству лифтов на территории СНГ.

# Предприятия Беларуси # общество # Максим Соболев # Андрей Поляков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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