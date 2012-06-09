Выпускные вечера для более чем 65 тысяч 11-классников пройдут 9 июня в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские школьники 9 июня прощаются со школой. К такому событию многие из них готовились месяцами. Обычно в этот день заняты все кафе, лимузины и стилисты. Роскошные платья, дорогие костюмы и неудобные шпильки – на этом вечере экономить не принято.

Сегодня белорусская торговля может удовлетворить даже самого капризного покупателя. Мини, макси, классика и авангард. После школьной формы у молодых модниц глаза разбегаются. Для родителей такие шоппинги зачастую заканчиваются большими растратами. Здесь уж точно парням проще: костюм, рубашка, галстук, туфли – и готов.

Жанна Капчинская, продавец-консультант магазина одежды:

Выпускницы преимущественно любят модели разных цветов. Юбки-плиссе, все должно быть в пол.

Отдельная статья расходов денег, времени и нервов – поход к парикмахеру. В салоны красоты записывались за несколько месяцев.

Наталья Политончик, администратор салона красоты:

Мы с 7 часов работаем специально для выпускников. Все расписано и сейчас попасть к нам невозможно.

Нынешняя молодежь встречает рассвет чаще не под гитару и у костра, а на главной улице в лимузине. Например, в Могилеве все автомобили этого класса забронированы на время выпускных с 5 утра. А еще катаются на теплоходах и трамваях. Парки, скверы и лесопарковые зоны превращаются в места веселых гуляний. Неизменным остается сам школьный бал.

Традиционно в этот праздничный день начеку правоохранители. В местах, где проводятся выпускные, дежурят учителя и милиция. Со второй половины дня и до утра ограничена продажа алкоголя. Никаких лимитов нет на время гуляний и хорошее настроение.

Аттестаты о среднем образовании в этом году в Беларуси получат более 65 тысяч выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уже 13 июня для тех, кто будет поступать в высшие учебные заведения, начнется централизованное тестирование.