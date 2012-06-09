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Новости по тегу #Выпускной-2012

09 июня 2012 13:19

Выпускные вечера для более чем 65 тысяч 11-классников пройдут 9 июня в Беларуси

03 июня 2012 09:22

Выпускной вечер: правила поведения и хорошего тона

03 июня 2012 09:13

Прическа на выпускной-2012 в греческом стиле. Мастер класс от стилиста Дарьи Камлюк

03 июня 2012 09:10

Платья на выпускной-2012. Что выбрать, что модно?

28 мая 2012 06:10

Утро после выпускного. Возвращение…

05 июля 2011 11:01

Более 270 выпускников Командно-инженерного института МЧС Беларуси получили офицерские звания

Республиканский бал выпускников вузов во Дворце Республики в Минске
28 июня 2011 18:17

Республиканский бал выпускников вузов во Дворце Республики в Минске

Первый выпускной для иностранных студентов состоялся в БГУ
21 июня 2011 16:44

Первый выпускной для иностранных студентов состоялся в БГУ

19 июня 2011 16:29

Выпускной в гимназии №16 г. Минска

10 июня 2011 18:08

Опрос. Чем минчанам запомнились их выпускные вечера?

Последний звонок прозвенел для тысяч выпускников белорусских школ и гимназий
30 мая 2011 17:21

Последний звонок прозвенел для тысяч выпускников белорусских школ и гимназий

15 июля 2010 07:17

Ананас: Выпускница-2010