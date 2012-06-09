Новости по тегу #Выпускной-2012

Торжественная церемония прошла у Национальной библиотеки. Поздравить молодых специалистов пришли родные, близкие и друзья. Кульминацией праздника стал ритуал прощания со знаменем. И по традиции, в знак окончания учебы, вверх взлетели фуражки и монетки.
На бал во Дворце Республики в Минске собрались лучшие выпускники ВУЗов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 270 молодых людей. Среди них – победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. Поздравить их пришел и президент Александр Лукашенко.
Дипломы вручили 86 выпускникам. В основном это молодые люди из России и Китая. Однако число студентов, желающих получить белорусское образование, как и география их стран, расширяется с каждым годом.
Накануне праздника Министерство образования предложило 300 самых разных сценариев проведения торжественных вечеров. Но гимназисты проголосовали за собственный. Так выпускной превратился в «пиратское PARTY».
В нашем традиционном опросе мы узнали, чем минчанам запомнились их выпускные вечера?
Праздник прощания со школьной скамьей прошел в лучших традициях. В обязательной программе: слова благодарности учителям и, конечно же, школьный вальс.
Приветствие. 1/4 финала-2010
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00