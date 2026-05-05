Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды и погоны полковника

В преддверии Дня Победы министр обороны Беларуси генерал‑лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим государственные награды и погоны полковника. Церемония прошла в Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны – месте, которое само по себе задает тон событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награждение состоялось накануне одного из самых значимых праздников для белорусов. Подвиг поколения победителей остается духовной опорой страны, а сегодняшние офицеры продолжают традиции тех, кто более восьми десятилетий назад защитил свободу и независимость, и сегодня так же самоотверженно выполняют служебные задачи, укрепляя военную безопасность государства.

Награда была сегодня вручена за охрану госграницы. Для меня, как для специалиста радиотехнических войск, это является знаковым днем сегодня. Также наши радиотехнические войска непосредственно 24 на 7, как и пограничные службы, выполняют задачи по охране госграницы на своих определенных участках, выполняя задачи боевого дежурства.

Как отмечено в ходе торжественной церемонии, мир и стабильность в Беларуси – большая заслуга в том числе военнослужащих. Они выполняют служебные задачи с полной самоотдачей, действуя, фактически, в условиях военного времени, вносят значимый вклад в обеспечение военной безопасности страны. Министр обороны выразил уверенность, что офицеры и дальше будут служить безупречно, защищая национальные интересы с честью.