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Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды и погоны полковника

05 мая 2026 05:56
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В преддверии Дня Победы министр обороны Беларуси генерал‑лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим государственные награды и погоны полковника. Церемония прошла в Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны – месте, которое само по себе задает тон событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды и погоны полковника-2

Награждение состоялось накануне одного из самых значимых праздников для белорусов. Подвиг поколения победителей остается духовной опорой страны, а сегодняшние офицеры продолжают традиции тех, кто более восьми десятилетий назад защитил свободу и независимость, и сегодня так же самоотверженно выполняют служебные задачи, укрепляя военную безопасность государства.

Хренин вручил военнослужащим Вооруженных Сил госнаграды и погоны полковника-4

Награда была сегодня вручена за охрану госграницы. Для меня, как для специалиста радиотехнических войск, это является знаковым днем сегодня. Также наши радиотехнические войска непосредственно 24 на 7, как и пограничные службы, выполняют задачи по охране госграницы на своих определенных участках, выполняя задачи боевого дежурства.

Как отмечено в ходе торжественной церемонии, мир и стабильность в Беларуси – большая заслуга в том числе военнослужащих. Они выполняют служебные задачи с полной самоотдачей, действуя, фактически, в условиях военного времени, вносят значимый вклад в обеспечение военной безопасности страны. Министр обороны выразил уверенность, что офицеры и дальше будут служить безупречно, защищая национальные интересы с честью. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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